Театр эстрады представляет Чыскыырай в моноспектакле «Кетебун»

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Государственный театр эстрады представляет моноспектакль Заслуженной артистки РС(Я) Валентины Романовой – Чыскыырай «Кетебун» по одноактной пьесе Зои Поповой.
Премьера моноспектакля состоялась в 2016 году. В 2017 году спектакль был высоко оценен театральными критиками на XIII Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» и IX Международном театральном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест.рампа.ру».
Эксклюзивный проект для ценителей творчества Чыскыырай будет презентован 30 марта в здании Театра юного зрителя. Начало в 19:00 час.
Режиссер-постановщик-Александр Титигиров
Касса: 43-35-90, 74-43-30, 73-93-95
Онлайн продажа : https://events.tesserus.com/events
Источник: Театр Эстрады.