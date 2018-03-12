Театр эстрады представляет Чыскыырай в моноспектакле «Кетебун»

Государственный театр эстрады представляет моноспектакль Заслуженной артистки РС(Я) Валентины Романовой – Чыскыырай «Кетебун» по одноактной пьесе Зои Поповой.

Премьера моноспектакля состоялась в 2016 году. В 2017 году спектакль был высоко оценен театральными критиками на XIII Международном театральном фестивале тюркских народов «Науруз» и IX Международном театральном фестивале камерных театров и спектаклей малых форм «Молдфест.рампа.ру».

Эксклюзивный проект для ценителей творчества Чыскыырай будет презентован 30 марта в здании Театра юного зрителя. Начало в 19:00 час.

Режиссер-постановщик-Александр Титигиров

Касса: 43-35-90, 74-43-30, 73-93-95

Онлайн продажа : https://events.tesserus.com/events