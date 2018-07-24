Тавриду посетит молодой художник из Якутска

24 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Таврида» будет дан старт «Стрит-арт смене».Она объединяет450 молодых художников городской среды, архитекторов, дизайнеров (в том числе и fashion), урбанистов и фотохудожников со всей страны.Есть среди них и молодой художник из Якутска Кюннэй Тимофеева.



Образовательная программа каждой смены представляет собой трёхуровневую модель, которая включает в себя тренд-сессии на актуальные темы, работу в творческих именных школах партнёрских организаций, кураторами которых являются именитые деятели культуры и искусства, а также участие в образовательной лаборатории «Равный – равному», которая позволит осуществить обмен между участниками форума профессиональными компетенциями на примере личных кейсов.

Молодых специалистов ждут встречи с экспертами и почётными гостями из сферы культуры и искусства, в числе которых президент Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» Александр Бобыкин, генеральный директор компании Wiesel-design, дизайнер средств транспорта Глеб Визель, ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский, промышленный дизайнер, продюсер фильма «Техническая эстетика» Илья Полянских, основатель творческого объединения «АРТМОССФЕРА» Сабина Чагина, руководитель галереи «Триумф» Дмитрий Ханкин, основатель модной сети MODA.RU & FASHION.RU Антон Алфер и другие.

По итогам второй смены участники во главе с кураторами создадут 10 стрит-арт проектов, которые будут реализованы в городах РФ, будет сформирована команда из 30 человек для участия во Всероссийском урбанистическом хакатоне, который пройдет с 1 по 5 октября 2018 года на территории Новгородской области. Кроме того, будут представлены универсальная дорожная карта по созданию бренда малых городов, декорации для мюзикла «Неравнодушные» финальной смены форума «Таврида» «Творческая команда страны — добровольчество в сфере культуры», создана концепция интерьера для музыкальной студии М.А.М.А. Игоря Матвиенко и разработана коллекция одежды для форумной кампании Росмолодёжи и Роскультцентра 2019 года.

28 июля художники «Стрит-арт смены» проведут во Дворце культуры Красноперекопска мастер-класс по техникам граффити и научат делать скетчи. В рамках интерактивной лекции «Мода и стиль» будут рассмотрены модные тренды и их особенности. По итогам акции уличными художниками будет расписана одна из городских стен, прилегающая к ДК. Мероприятие планирует посетить глава администрации города Красноперекопска Сергей Палей.

Одно из ключевых событий смены – Фестиваль стрит-арта, содержанием которого станет баттл уличных художников Тавриды. За отведённое время 10 граффитистов, отобранных экспертами тематической школы, распишут стены форума. По представленным настенным рисункам и будет определён победитель.

На Тавриде в 2018 году проходит Всероссийский конкурс молодёжных проектов, где у каждого есть шанс стать обладателем гранта на реализацию творческого проекта до 1 млн рублей.

Форум является уникальной образовательной платформой в области культуры и искусства, где рождаются громкие имена и происходят судьбоносные творческие встречи. Сильная энергетика Крыма даёт мощный толчок для достижения новых вершин в профессии и осуществления важных задач для поднятия культуры в своих регионах по возвращении с форума.

В этом году форум проходит в 6 смен, в которых примут участие более 3 000 молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Первыми форум посетили участники Народной смены «Вместе», объединившей в период с 16 по 21 июля вокалистов, рэп-исполнителей, музыкантов и хореографов-народников, мастеров народного художественного промысла.

Главное событие для творческой молодёжи завершится 31 августа.

Организаторами Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида» 2018 года является Роскультцентр при поддержке Росмолодёжи.