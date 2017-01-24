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24 января 2017, 18:00
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Татьянин день 2017: история, традиции и приметы 25 января

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Скоро наступает любимая дата всего студенчества и женщин, которым родители подарили имя Татьяна. 25 января мы празднуем Татьянин день — церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, отдавшую жизнь за веру во Христа.

Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере (правил с 222 по 235 годы) Татиана была схвачена и приведена в храм Аполлона, где её пытались заставить поклониться статуе этого языческого бога. По преданию, Татиана вознесла молитву Иисусу Христу, и произошедшее землетрясение разрушило статую Аполлона и обрушило часть храма, под которой погибло много людей. Житие Татианы рассказывает об этом со множеством художественных деталей: «Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причём все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху».

Еще в 1755 году государыня Елизавета поставила 25 января свою императорскую подпись под указом об основании самого первого Московского университета. Через 36 лет, в 1791 году, в небольшом флигеле учебного заведения открыли студенческую домовую церковь святой Татианы. Стечения случайных обстоятельств привели к тому, что 25 января сначала стал Днем основания университета, а чуть позже — с размахом отмечаемым в  Днем студента.

После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995 году храма в честь мученицы Татьяны при Московском университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года 25 января отмечается в России как «День российского студенчества»

Традиции праздника

В этот день ставят свечи за успехи в учебе. Мученице Татиане молятся в трудном учении и просвещении; святителю Савве молятся при разных недугах; иконе Божией Матери «Млекопитательница» молятся о помощи при родах, о кормлении молоком, при недостатке материнского молока, а также о здоровье младенцев. Считалось, что списки с иконы «Акафистная» защищают дом от пожара.

По морозу судили о погоде весной и летом. В этот день женщины свивали клубки пряжи как можно туже и крупнее, чтобы кочаны капусты уродились тугими и крупными.

В этот день пекли хлебную ковригу в виде солнца, приглашая светило поскорее вернуться к людям. Такие караваи ели всей семьёй, чтобы каждому достался «кусочек солнца».

Кроме того девушки в деревне рано утром  наряжались и шли на реку, где выбивали и мыли половики. По традиции, обратно нести половики им помогали парни. Затем половики развешивались по заборам, чтобы все видели красоту и чистоту половиков, а по ним судили и о девушке.

Также в старину к этому дню девушки мастерили небольшие метелочки из тряпочек и перьев. Считалось, что если такую метелочку незаметно положить в бабий кут в доме желанного парня, то парень уже точно на ней женится, а их совместная жизнь будет долгой и счастливой.

Матери отлично знали эти уловки и тщательно выбирали невесту, которой удастся «спрятать» веничек.

По поверьям,  женщина, родившаяся в этот день, будет хорошей хозяйкой: «Татьяна и каравай печёт, и половики по реке бьёт, и хоровод ведёт».

Среди студенчества праздник широко отмечался как в давние времена, так и в наше время.  25 января студенты устраивают шумный и веселый праздник. Кстати, издавна в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?».

Приметы на Татьянин день

  • Когда солнце закатилось, хлебного каравая не починай, не то другой день свой почнёшь.
  • Раннее солнце — ранние птицы.
  • На Татьяну проглянет солнышко рано — к раннему прилету птиц.
  • Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьёт, и хоровод ведёт.
  • Наша Татьяна и с воды пьяна.
  • Если на Татьяну морозно и ясно — будет хороший урожай; тепло и метель — к неурожаю.
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