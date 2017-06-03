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3 июня 2017, 0:42
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Татьяна Эверстова поведала ульяновцам о смысле своего кино

Бескрайнее поле с озерами, позолоченными заходящим северным солнцем. По нему едет старик-якут верхом на корове, впряженной в деревянную телегу. В телеге — маленькая девочка, его внучка. «Возле воды нельзя ругаться. Научись слушать тишину», — наставляет всадник свою небольшую пассажирку.
Это всего лишь один из эпизодов замечательного фильма «Его дочь», режиссер которого — якутка Татьяна ЭВЕРСТОВА. Картина получила главный приз фестиваля российского кино «Окно в Европу», который состоялся в Выборге, сообщает «Улпресс».
Совсем недавно ульяновцы получили возможность посмотреть «Его дочь» и пообщаться с режиссером киноленты: Эверстова приняла участие в Международном кинофестивале «От всей души» и выступила с публичной лекцией — по приглашению «Киношколы 73».
— Мой фильм автобиографичен и основан на детских впечатлениях. В центре сюжета — девочка Таня, живущая вместе с бабушкой и дедушкой в якутском селе во времена брежневского застоя. Отец ее умер, но она постоянно чувствует его присутствие — в шелесте листьев, в движении облаков, — рассказывает гостья из Якутии.
По ее признанию, то же самое она ощущала, когда была первоклассницей.
— Кто-то сказал мне, что папа наблюдает за мной всегда с «того света». Поэтому я никогда не боялась оставаться одна, а в лесу и в поле понимала, что кто-то за мной следит, и считала, что это -мой отец. Согласно верованиям якутов, вода, небо, деревья — это божества, духи предков. И чувство родственной близости с окружающей природой для нас естественно, — комментирует режиссер.
Тема мистического родства с умершим отцом переплетается в фильме с многочисленными деталями повседневности советской деревни. Как отмечает сама режиссер, зритель здесь приобщается не столько к якутской традиционной культуре, сколько узнает образ советской и российской глубинки вообще.
Главный смысловой «нерв» картины — в умении принять утрату.
— Рано или поздно наши любимые уходят от нас: таковы законы жизни и смерти. Дети не всегда это могут понять и принять, но взрослые неизбежно приходят к осознанию законов Вселенной. Именно поэтому фильм построен на сопоставлении двух точек зрения: маленькой Тани, которая полностью находится внутри сюжета, и голоса, комментирующего увиденное зрителем. Голос принадлежит той же девочке, но уже выросшей, уже прошедшей свой жизненный путь. Из столкновения этих двух позиций и рождается смысл.
По мнению некоторых ульяновских зрителей, финал киноленты получился слишком печальный: Таня остается совсем одна, отец умер, а мать уходит от нее.
— На самом деле сюжет все-таки оставляет перспективу. Девочка становится мудрее и понимает, что она должна «отпустить» своего отца, принять его уход. Это как в песне Окуджавы: «Девочка плачет, а шарик летит», то есть жизнь продолжает свой ход.
Добавим, что Эверстова собирается снять продолжение фильма о уже повзрослевшей Тане.
— В картине «Его дочь» почти все актеры — непрофессионалы. С одной стороны, это здорово, создается удивительный эффект непосредственности. С другой — провоцирует большие сложности в работе. Я мечтаю снять полнометражный фильм с профессиональным актерским составом. Надеюсь, у меня получится.

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Источник: https://ulpressa.ru/2017/06/02/rasskazali-o-smyisle-yakutskogo-kino/
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