Татьяна Антипкина: «Проблема нашего города — в не установленном векторе развития»

Генеральный директор «РДР Групп» Татьяна АНТИПКИНА – и теоретик, и практик строительного дела. Помимо руководства крупной строительной компанией, которая ведет строительство 203 квартала, она преподает в СВФУ им. М.К. Аммосова. Накопленный опыт позволяет ей рассуждать о том, что ждет сферу строительства в Якутске, как можно решить возникающие проблемы и могут ли наши застройщики работать за пределами республики.

Сейчас как-то даже принято жаловаться на кризис – а как складываются дела у «РДР Групп»?

— Я думаю, что часть строительных компаний в некотором времени уйдет с рынка, или более мелкие компании будут объединяться. И дело тут даже не в кризисе. Строители города Якутска подошли к моменту, когда резко упало количество покупателей. Сегодня продаваемые объемы жилых площадей значительно превышают спрос населения. У нас маленькая республика, не такое большое число жителей, и те, кто мог взять ипотечные кредиты, уже воспользовались этой возможностью, а за вторым кредитом сегодня никто не пойдет. Мы подошли к порогу, когда нужен другой механизм кредитования – необходимо, чтобы появились люди, способные купить эти квартиры. Речь о тех категориях населения, которые раньше были ограничены в возможности приобрести жилье – молодые семьи, пенсионеры, например. Есть достаточное количество малообеспеченных семей, которые могли бы стать собственниками жилья, но не могут из-за высоких процентов по кредитам.

На мой взгляд, рынок продаж не очень активен, предложений много. Цены приемлемые, и они не растут. Застройщики стараются сдерживать стоимость жилья – последние два года мы не наблюдаем резкого роста цен, хотя, как ни крути, некоторое увеличение все же можно заметить. Дорожают энергоносители, материалы и топливо, увеличиваются транспортные расходы и так далее – все это влияет на формирование стоимости жилья.

И что с этим делать?

— Если говорить прямо, в росте рынка жилья сейчас нет необходимости. Якутск и так вырос до огромных размеров, увеличивать его не надо. То количество квадратных метров, которые будут построены до 2020 года, они закроют все потребности города. В год нужно будет вводить несколько объектов – заменять ветхое жилье. Но это не значит, что нам надо нынешними темпами продолжать строиться. И тут встает вопрос о том, куда должны переориентироваться строители, чтобы удержаться на плаву.

Куда же? Какие, на ваш взгляд, есть возможности?

— Нужно думать, искать другие варианты.Главное – об этом нужно думать уже сейчас. Может, имеет смысл уходить в районы республики. Или присмотреться к другим направлениям – производство новых типов строительных материалов, переработка отходов. Из тех же пластиковых бутылок ведь можно делать тротуарную плитку, из шин – резиновые изделия, а из бумаги – теплоизоляционные материалы. В этом направлении надо совместить усилия руководства города и частныхкомпаний – первые налаживают сортировку мусора, а уже рассортированный мусор будет поступать на предприятия, которые и будут из него производить те или иные материалы. Части компаний может уйти в капитальный ремонт.

Могут ли якутские застройщики выйти за пределы республики?

— Почему нет? Некоторые уже работают на территории всей республики – так же они могут работать и в других регионах. Якутские проектировщики, например, уже участвуют в конкурсах по всей стране.

Поведайте, как человек из сферы жилищного строительства – какие есть в нашей системе особенности?

— В Якутии, по сравнению с другими регионами страны, сложилась своя, в чем-то уникальная, ситуация. В столице вы вряд ли купите квартиру напрямую у застройщика – возьмете у седьмого по счету агентства, который на этом зарабатывает. А у нас компании сами себе и инвесторы, и риэлторы. У нас нет промежуточных звеньев, и это – очень положительный момент.

Еще один важный момент – у москвичей, помимо покупки собственного жилья, есть также возможность выбрать арендное жилье. У нас же этот рынок свободен. Республиканское ипотечное агентство построило, если не ошибаюсь, 70 квартир, но как они будут расходиться, покажет время. У нас же нет категорий людей, которые заинтересованы в таком жилье. У нас нет такого гигантского притока населения. На мой взгляд, мы не сможем уйти в сектор арендного жилья в большом объеме.

Хотелось бы, чтобы при реализации квартальных застроек участие города максимально было направлено на подготовку площадок, подведение дорог и сетей к кварталу.

Давайте поговорим о ваших проектах – чем сейчас занята «РДР Групп» наряду с застройкой 203 квартала?

— Сейчас у нас два проекта: вышеупомянутый 203 микрорайон и исторический парк «Россия – моя история», который мы строим по улице Уткина. Этот проект реализуется сейчас во всех регионах страны при поддержке Газпрома. Это будут не просто выставки – информация, в основном, будет визуального характера. Задача парка – рассказать об истории так, чтобы привлечь, в том числе, и молодое поколение, которое привыкло работать с визуальным рядом. В парке будет четыре раздела: Рюриковичи, Романовы, современная история XXи XXI веков и часть, посвященная Якутии. Все материалы для последнего раздела подготовили якутские ученые. Выставочный комплекс планируется открыть уже в октябре этого года.

Каким вы видите будущее города?

— Наша проблема в том, что мы не знаем направлений развития города. Где та точка роста, о которой все так любят говорить? К сожалению, проблема нашего города — в неизвестности вектора его развития. Концепция развития Якутска не дает нам точного направления: то ли это туризм, то ли IT, то ли пригородное сельское хозяйство и перерабатывающие технологии?! Необходимо четко определить основные направления и соответственно ориентировать молодежь на реализацию планов в данных направлениях.