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19 августа 2018, 15:25
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Тату-художница Алена Лыткина: Впервые с сыном полетим к папе в США

23-летняя Алена Лыткина, получившая известность как автор портрета популярной певицы Рианны в якутских национальных украшениях, проводит лето с сыном в республике. Совсем скоро они собираются в США к папе, военному Кемару Веддербурну.

Алена Веддербурн (Лыткина) – уроженка села Кэптэни Усть-Алданского улуса, выпускница художественного училища в Чехии, тату-художница салона «Катана». В прошлом году она стала женой Кемара Веддербурна из Ямайки. После прохождения собеседования и получения визы они собираются в Америку к папе, а после – к бабушке на Ямайку.

— Алена, когда вы приехали в Якутск? Чем сейчас занимаетесь?

— В апреле прошлого года. Сын Джейден родился 9 мая 2017 года в Якутске. Конечно же, я побывала у себя на родине в Усть-Алданском улусе, в прошлом году вместе с двухмесячным сыном провели там лето. Этим тоже съездили. Оставшиеся дни пока что работаю, не успеваю принять всех желающих на тату в салоне «Катана». Хотела еще раз съездить в Кэптэни, но пока неизвестно, успею ли до отъезда.

— Куда собираетесь ехать?

— 22 августа еду на собеседование в Москву получать визу в США. Там я еще не была, ждем собеседование в посольстве, после чего впервые полетим туда к папе. Мой муж Кемар Веддербурн родом из Ямайки, в данное время служит в армии США. Сына он видел на прошлый Новый год, когда мы ездили в Чехию. Прилетим в Америку, побудем там немного и полетим в гости к бабушке на Ямайку. Кстати, Джейден — их единственный внук.

— В июле вы успели сняться в массовке исторического фильма «Тыгын Дархан»…

— Я дважды снялась в массовых сценах фильма, в первый раз была одна, во второй раз с сыном. Муж моей сестры Александр Лукин является вторым режиссером «Тыгына Дархана», мы всей семьей ездили на местность Ус Хатын. Поддерживаем его. Когда я была с Джейденом, все на него обращали внимание и фотографировались с ним. Люди думали, что у него такой хороший грим.

— Певица Рианна подписана на ваш арт-аккаунт. Общаетесь ли вы с ней сейчас?

— Да, время от времени она пишет. Но в последнее время я не часто сижу с той страницы, так как веду основную, да и она не часто онлайн в инстаграм.

В 2013 году Алена Лыткина стала героиней публикаций в якутских СМИ, поводом для этого послужила встреча девушки со своим кумиром, известной певицей Рианной. До этого она нарисовала портрет звезды в якутских украшениях и выложила на своей странице в Facebook. Рианне понравился рисунок, и она пригласила талантливую якутянку на свой концерт в Лондон. После художница выпустила альбом с бумажными куклами с Рианной. Она и сейчас продолжает публиковать арты с певицей на своей второй странице.

— Кстати, на том профиле я опубликовала портреты Рианны, используя косметику ее компании «FENTY BEAUTY». Весь мир их оценил! Обо мне написали такие крупные издательства, как «Billboard», «Cosmopolitan», «Elle», «I-D», «Insider», «Bustle», «People» и десятки других новостных сайтов. Честно говоря, я была в шоке от такого внимания.+

— Скучаете ли вы по родным вдали от дома?

— Я научилась жить вдали от дома и родных еще во время обучения в Чехии. Скучаю, но не чувствую расстояний: в век цифровых технологий и не соскучишься особо. Видеозвонки, фотографии, мессенджеры и такие социальные сети, как Instagram, сокращают тысячи километров.+

Сейчас все свое свободное время уделяю сыну и семье. Жизнь постоянно удивляет меня, дарит сюрпризы, поэтому я не строю четких планов на будущее.

Надежда Лыткина, мама Алены, по специальности учитель физической культуры высшей категории. Отец семейства рано ушел из жизни, Надежда Прокопьевна вырастила и воспитала троих детей одна. Сейчас она вышла замуж во второй раз и живет в селе Туора-Кюель Таттинского улуса.

«Я никак не вмешиваюсь в жизнь дочери: это её выбор и ее предназначение. Могу только оказать поддержку в ее начинаниях. Когда Алена училась на втором курсе чешского училища, решила помочь ей деньгами на покупку тату-машинки. В итоге ей это понравилось, это стало ее любимым хобби и работой, которая приносит деньги», — комментирует мама талантливой художницы. Рисовала тату Алена в свободное от учебы время, деньгами от доходов она стала помогать семье.

В конкурсах по рисованию поначалу не участвовала, просто занималась этим для себя, когда придет муза. Однако ради того, чтобы порисовать, могла отказаться от прогулки или школьной дискотеки. В 11 классе неожиданно для всех заняла призовое третье место среди ста художников. После получения аттестата Алена хотела поступить на архитектора в Якутске, но ей посоветовали сдать работы в художественное училище Чехии.+

«Пришел ответ, что она принята на первый курс училища. Было страшно отправлять ее одну так далеко от дома, но мы все же решились. Проучилась она пять лет, на первом курсе приезжала домой дважды, после — раз в год. Там она и познакомилась со своим будущим мужем. Не могу с ним общаться из-за языкового барьера, но верю, что Кемар — хороший человек», — рассказывает Надежда.

Ребенка, на радость бабушке, Алена родила дома, в Якутске. Воспитывает она его на якутском, а папа пусть говорит с Джейденом на английском, посоветовала ей мама. «Сама я переезжать за границу не собираюсь, не смогу жить без якутской природы. Мы будем общаться по скайпу. Я верю, что она справится, она стала общительной, пробивной и самостоятельной. Иначе я бы ее не отпустила», — заключила мама Алены.

Источник: http://ysia.ru/tatu-hudozhnitsa-alena-lytkina-vpervye-s-synom-poletim-k-pape-v-ssha/
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