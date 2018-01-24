Таттинская трагедия едва не повторилась на Вилюйской трассе

Автомобиль Mercedes Sprinter междугороднего такси Нюрба-Якутск сгорел на ФАД «Вилюй» минувшей ночью, сообщает НВК «Саха».

Такси с пассажирами, двигаясь в сторону Якутска, вспыхнуло, пассажиры чуть не сгорели живьем. Один из пассажиров спас остальных, в том числе 5-летнего ребенка.

«Я сидел ближе всех к двери, и когда машина начала гореть пытался открыть дверь но не получалось. И тут парень, который сидел рядом с водителем, выбежал, открыл дверь и спас нас всех. Потом он вытащил из горящей машины 5-летнего ребенка», – сказал очевидец случившегося.