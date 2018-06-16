Татта встретила участников праймериз на главу Якутии

16 июня в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса состоялась встреча секретарей местных и первичных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Якутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на должность главы Республики Саха (Якутия).

Напомним, что членами регионального политсовета от 9 июня были определены участники предварительного голосования на выборы главы республики. Ими стали — Врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, председатель профсоюза студентов СВФУ, народный депутат республики Александр СУСОЕВ, а также руководитель исполкома Якутского отделения ОНФ Валерий ЛЮТЫЙ.

Открывая встречу, модератор, исполняющий полномочия секретаря ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин АФАНАСЬЕВ отметил, что в соответствии с Положением начинается серия встреч секретарей первичных и местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участниками предварительного голосования.

— Первая встреча проходит на Таттинской земле, которая гостеприимно встретила представителей Амгинского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского и Томпонского районов. Следующая встреча запланирована в Нерюнгри, далее участники встретятся с партийцами вилюйской группы улусов.

В первой части встречи было выступление участников о мотивах своего желания принять участие в предварительном голосовании и поделиться с основными тезисами своего видения развития республики.

Айсен Николаев в своем выступление подчеркнул, что своей важнейшей задачей видит объединение якутян, вовлечение всего общества в решение важных для всех нас вопросов.

— Каждый житель Якутии должен иметь четкое понимание своего участия и вклада в развитие республики. Видеть ясную перспективу своего будущего, будущего детей и внуков на родной земле.

Для этого надо смело идти вперед, ставить большие цели. Якутия может и должна стать одним из лидеров развития Дальнего Востока, всей России. У нас для этого все есть: уникальный человеческий капитал, богатства недр и чистая живая природа, высокая культура и крепкие традиции, спокойная и дружелюбная атмосфера, понимание значимости Якутии и поддержка со стороны руководства страны.

О своем участии рассказал Валерий Лютый:

— Сегодня очень многое зависит от состояния нашего гражданского общества, насколько оно консолидировано, как идет поиск новых путей взаимодействия с властью. Мы являемся участниками исторического этапа развития страны, когда особую роль играет гражданская инициатива. Социально значимые проекты поддерживаются на самом высоком уровне. И я, как руководитель исполкома Народного фронта иду на праймериз, с целью объединить людей, чтобы они поверили в свои силы. Это уникальная возможность консолидировать здоровые силы общества для решения конкретных задач, выработать по итогам выборной компании совместную обновленную программу социально-экономического развития региона.

Александр Сусоев намерен реализовать те цели и задачи, которые он считает приоритетными и нужными в данный момент и которые направлены главным образом на поддержку молодого поколения.

— Мои взгляды — это взгляды человека, родившегося и выросшего в селе, работающего в среде молодежи в главном образовательном центре республики, знающего как депутат проблемы Якутии и готового решать их. Власть должна служить людям. Я думаю, что улучшение жизни людей — главный критерий эффективности работы руководителя региона.

Во второй части встречи состоялся конструктивный диалог. У партийцев оказалось очень много вопросов, прозвучали достойные ответы. Прозвучали вопросы, касающиеся партийной дисциплины, о роли молодого депутата на уровне местного самоуправления и многое другое.

Встреча прошла в теплой дружественной обстановке.