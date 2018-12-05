Тарифы ЖКХ в 2019 году повысят дважды

В Якутии по распоряжению правительства РФ в 2019 году коммунальные платежи повысятся два раза: в январе — на 1,7%, а с 1 июля — еще максимум на 4,8%.

«Мы все знаем, что у нас тарифы меняются с июля. Исключением станет январь 2019 года, связано это с НДС. Нам довели предельный индекс 1,7%», — сообщила СМИ глава Госкомцен Антонина Винокурова.

Изменения внесены в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. При этом у ресурсоснабжающих организаций, которые работают на упрощенной системе налогообложения, то есть не являются плательщиками НДС, льготные тарифы для населения останутся без изменений.

Второе повышение коммунальных платежей, как и ранее, ожидается с 1 июля. Распоряжением правительства РФ для Якутии предельный индекс составил 2,4%.

Антонина Винокурова отметила, что максимальный платеж в отдельно взятых домохозяйствах не должен превысить 4,8%, поскольку допускается максимальное отклонение от предельного индекса, связанное с разными видами благоустройства и набором коммунальных услуг.