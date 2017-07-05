Тарифы на «коммуналку» в Якутии выросли на 6%

1 июля вступили в силу многочисленные изменения в законодательство, которые существенно повлияют на жизнь россиян.

С указанной даты повысились тарифы на коммунальные услуги. Среднее повышение по стране не должно превышать 4 %, однако в разных регионах этот показатель колеблется. В лидерах по повышению Москва с 7 %, Санкт-Петербург, Камчатский край и Якутия с 6 %. На такую цифру повысится плата за услуги ЖКХ – в отличие от МРОТ, который увеличили всего на 4 %. С 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличен на 300 рублей, и теперь он составляет 7800 рублей. Довести МРОТ до прожиточного минимума власти обещают к 2020 году.

С 2012 года тарифы на коммуналку повышают летом. Это позволяет сократить инфляционные ожидания, а также не сильно шокировать население.