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Танцы на машинах при поддержке ЯТЭК

Зимний дрифт — один из самых зрелищных и захватывающих видов автоспорта. Компания «ЯТЭК» стала первой, кто поддержал якутских спортсменов в рамках первого этапа зимнего дрифта.

Сами спортсмены часто сравнивают дрифт с танцами и достаточно всего лишь один раз посмотреть соревнования, чтобы убедиться в точности этого сравнения. Спортсмены при прохождении трассы используют специальную технику выполнения поворотов, при которой происходит намеренный срыв задней оси автомобиля и проход в состоянии заноса различной сложности поворотов на максимально возможной скорости.

Трасса довольно узкая, машины заносит, они едут боком, часто кого-то вообще разворачивает на 360 градусов на трассе. Рев моторов, брызги снега, адреналин.

В Якутске соревнования по зимнему дрифту проводятся с 2013 года по эгидой Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Республики Саха (Якутия). В этот раз спонсором соревнований выступила компания «ЯТЭК», предоставив победителям в качестве призов топливные карты.

«В Якутске нелегко найти спонсорскую помощь. Мы обратились за помощью в «ЯТЭК», у компании уже есть опыт в оказании спонсорской помощи спортсменам. Получили поддержку и надеемся, что этот шаг станет примером для других. Автомобильный спорт и соревнования по дрифту, в частности, потенциально могут привлечь молодежь в свои ряды, заинтересовать, дать развитие. Выражаем большую благодарность «ЯТЭК». Топливо нашим спортсменам очень пригодиться», — отметила организатор мероприятия, заместитель директора общественной некоммерческой организации «NordDriftRacing» Анна Спирина.

Всего в рамках первого этапа соревнований выступали 14 участников, а сам заезд прошел на озере, на Намцырском тракте. Погода в день соревнований выдалась достаточно прохладной: -43 градуса. Однако, мороз не помешал и первый этап прошел ярко, зрелищно и оставил массу позитивных эмоций, как у самих спортсменов, так и у зрителей.

В соревнованиях принял участие и один из сотрудников компании «ЯТЭК» Антон Якушков, это был его первый заезд.

«Я первый раз принимал участие. С детства интересуюсь машинами, автоспортом и вот, наконец, решился. Для тех, кто также, как и я любит автоспорт и мечтает попробовать свои силы хочу сказать, что зимний дрифт самый не затратный вид автоспорта: купить старую дедовскую жигули, переделать, поднастроить, начать выступать. Главное – хотеть этого и тогда все получится. Безумно рад, получил массу удовольствия», — прокомментировал свое участие Антон.

Победители первого этапа зимнего дрифта были награждены топливными картами от «ЯТЭК МТ», а также памятными кубками и медалями.

Дмитрий Смарыгин, занявший первое место, получил карту на 100 литров топлива, серебряный призер Дмитрий Дерюгин — топливную карту на 50 литров и Яков Лемешев, занявший третье место, стал обладателем топливной карты на 30 литров. Поздравляем всех с победой и желаем участникам удачи в дальнейших этапах соревнований!

Источник: Пресс-служба ПАО «ЯТЭК».
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