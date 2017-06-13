Танцуем все!

Так воскликнули участники танцевального вечера, организованного объединением любителей «Танцы для всех» при поддержке банка «Алмазэргиэнбанк».

Одно из явлений нашего времени- Social dance, когда танец становится одним из прекрасных средств для самореализации и адаптации людей в общество, в социальную среду, метод общения и коммуникации.

Танцующие люди позитивны, веселы и открыты для мира. Поэтому неудивительно, что танцы с каждым годом все больше и больше приобретают популярности. Якутск- город танцующих людей и для этого увлечения поистине нет границ.

На минувшей неделе участники клубов города и все любители собрались в новом прекрасном зале «Mix Hall” на своё мероприятие, которое традиционно называется дэнс пати. Участники хобби-классов городских клубов «Мозаика», «Калипсо», «Дэнс Эмпайр», «Кыталык», танцевального коллектива «Алмазэргиэнбанк» собрались для того, чтобы показать друг другу то, чем дышит на сегодня каждый из них, пообщаться и конечно же, потанцевать.

Вечер второй год подряд проводят Роман Манжосов и Катерина Григорьева. Роман- известный хореограф, педагог, perfomance coach Роман Манжосов.

Роман- в мире танцевального спорта личность известная. Ведет тренинги и мастер-классы в разных странах Европы и многих городах России. Его ученики в разные годы становились чемпионам и и призерами чемпионатов России, Румынии, Португалии, Боснии, Германии, Франции по спортивным танцам.

Он-основатель и руководитель проекта « Танцующая Школа», объединяющего более 1500 детей в Новосибирске, основатель компании R&Я, которая является крупнейшим в Сибири организатором тренингов по обучению танцоров и педагогов танца. Катерина Григорьева- известный журналист, продюсер, организатор и ведущая мероприятий, выпускница известного ансамбля «Кыталык», сама участница танцевальных проектов в республике.

Во время вечера прошли традиционные мастер-классы, которые провели Роман Манжосов и руководитель школы танцев «Дэнс Эмпайр» Петр Борисов. Все клубы презентовали свои лучшие номера. Как всегда были на высоте танцующие менеджеры из танцевального коллектива «Алмазэргиэнбанка». Коллектив радует своей стабильностью и творческим ростом. В этом году в яркую компанию объединения «Танцы для всех» влился новый коллектив- танцевальный клуб при Центре йоги «Натараджа». Девушки занимаются клубной латиной.

—Очередное дэнс пати «Танцуем все!» прошел весело, на волне позитива и яркого праздника,подарил всем участникам море эмоций и радости!

Занимайтесь танцами, это возможно в любом возрасте- доказано участниками клубов «Мозаика», «Калипсо», «Дэнс Эмпайр», «Кыталык», «Натараджа». Все клубы приглашают на свои занятия и влиться в ряды любителей танцев!

А объединение «Танцы для всех» благодарит коллектив «Алмазэргиэнбанка» и танцевальный клуб «Калипсо», лично Людмилу Николаеву, Вячеслава Ефимова, Наталью Миронову за поддержку танцевального движения в республике и помощь в организации вечера.