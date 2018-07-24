Танцевальный конкурс «Ритмы города» завершит фестиваль «Летний позитив»

25 июля на площади Орджоникидзесостоится торжественное закрытие городского фестиваля «Летний позитив-9», которыйстартовал 2 июля и завершится танцевальным конкурсом «Ритмы города».

Фестиваль является ярким событием и реальным воплощением в жизньнаправления «Будущее Якутска» Года новаторстваи посвящен300-летию российской полиции, 100-летию якутской милиции и 100-летию дополнительного образования детей в России.

Организаторы: Министерство внутренних дел по Республике Саха (Якутия), Окружная администрация города Якутска, МБOУ ДО «Детский (подростковый) Центр» ГО «город Якутск», при поддержке Управления образования окружной администрации ГО «город Якутск», МУ МВД России «Якутское», КДН и ЗП OA г. Якутска, административные округа г. Якутска.

В фестивале принимали участие пять команд, сформированные ИПДН и административными округами г. Якутска: команда ММУ МВД «Якутское» и округов Строительный и Губинский; команда 1 отдела полиции и округов «Автодорожный» и «Сайсарский»; команда 2 отдела полиции и округов «Октябрьский» и «Центральный»; команда 3 отдела полиции и округов «Гагаринский», «Промышленный» и мкр «Марха»; команда Детского дома «Берегиня».

В рамках фестиваля «Летний позитив — 9» наши участники преодолели несколько этапов. Это национальные виды спорта «Игры предков», велоэстафета «Дорожный лабиринт»,спортивная эстафета «Старты надежд», военно-спортивная игра на местности «Таежный герой», соревнования по мини-футболу, посвященные легенде уголовного розыска Якутии, подполковнику милиции Игорю Лукашину, интеллектуальная игра «Квиз» и танцевальный конкурс «Ритмы города».