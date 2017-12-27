23 декабря Государственный концертный оркестр Якутии ( дирижер и директор филиала Государственной филармония РС(Я) им. Г.М. Кривошапко» Юлия Швецова) дал концерт, посвященный 55-летию со дня рождения легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. В программу концерта вошли самые известные песни музыканта.

Такого в Алданском районе еще не было: впервые «киношные хиты» исполнялись под аккомпанемент балалайки, домры и виолончели. Но фанаты творчества Виктора Цоя и группы «Кино» не были разочарованы. Скорее, наоборот: концерт вызвал небывалый положительный резонанс.

Этому способствовало и участие в программе алданских рокеров, которые свободное от основной работы время посвящают любимой музыке. Фёдор Зверев, Денис Демидов и Константин Саморцев знакомы алданцам по рок-концертам, устраиваемых в городе и в районе. Солировать в сопровождении оркестра с мировым именем не у каждого хватит смелости. Несомненно, волнение присутствовало, особенно у артистов, открывавших концерт. Большую ответственность взял на себя Федор Зверев, исполнивший песни «Мама анархия» и «Последний герой». Теплая поддержка зрителей и профессионализм оркестра взяли верх, и далее все пошло своим чередом. Каждая песня вызывала бурные положительные эмоции в зале, а ритмическая пульсация сочных звуков бас-гитары Константина Саморцева пробуждала в любителях рок-музыки почти первобытные инстинкты. Понаблюдав за залом, можно было отметить, как большинство зрителей отстукивают ритм в такт басисту. Песни «Перемен», «В наших глазах», «Закрой за мной дверь» в исполнении Дениса Демидова были исполнены на «бис».

Для многих зрителей открытием стало имя студента Алданского политехнического техникума Евгения Килина, который блестяще спел песни «Пачка сигарет», и «Тем, кто ложится спать». Выход на большую сцену –дебют Евгения, который увенчался успехом.

Свое прочтение песен «Троллейбус», «Малыш», «Когда твоя девушка больна» предложил публике Дмитрий Ивановский, не раз солирующий с ГКОЯ. Не смотря на исполнение этих песен, отличающееся от классического, зрители встретили их очень тепло.

Песни Виктора Цоя есть отношение к той действительности, которая его окружала. В нашем сознании Цой отпечатался как герой-одиночка, бросающий вызов миру, как в фильме «Игла». Вероятно, сочетание такого образа, простой, но «цепляющей» музыки и героической патетики текстов Цоя сформировали в нашем сознании автора и исполнителя, не потерявшего актуальность и в наши дни. В его текстах — максимализм, оппозиция, в которых находятся по отношению к миру подростки. Не случайно, наверное, они до сих пор популярны в молодежной среде и вызывают определенную ностальгию у поколения конца 80-х — начала 90-х. Поэтому песни Виктора Цоя живут до сих пор и, мне кажется, будут жить ещё очень долго. Может, поэтому наиболее эмоциональное восприятие зала вызвали песни «Кукушка» в исполнении Ульяны Зверевой и «Между землёй и небом – война» в исполнении вокальной группы «Капитошки» Театра Юного Зрителя ( руководитель Жанна Костина ).

Финальным аккордом концерта прозвучала «Группа крови» в исполнении артистов Дениса Демидова, Фёдора Зверева, Дмитрия Ивановского, Евгения Килина.

Безусловно, нужно отметить, что почти все аранжировки прозвучавших песен специально для Государственного Концертного оркестра Якутии сделал Дмитрий Калинин, руководитель шоу — оркестра «Русский стиль», знакомого якутянам по визиту в Республику Саха (Якутия) и Алданский район с сольным концертом в марте уходящего года.

Программой «Звезда по имени солнце» завершился насыщенный событиями 2017 год для Государственного концертного оркестра Якутии. Подводя итоги, коллектив поздравил глава МО «Алданский район» Северин Поздняков и вручил Благодарственные письма и Почетные грамоты главы района артистам оркестра: Оксане Гаврилиной, Надежде Гавриловой, артисту ансамбля «БалАнс» Владимиру Корытову и руководителю ансамбля «БалАнс» Заслуженному артисту РС (Я) Дмитрию Швецову. Коллектив оркестра поздравил Депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Дудников и вручил юбилейный знак «385 лет Якутия с Россией» заместителю директора Государственного концертного оркестра Филармонии Якутии Ирине Тишко.

По завершению концерта дирижер Юлия Швецова от души поблагодарила всех причастных к организации данной программы и пожелала, чтобы и в наступающем году оркестр продолжал удивлять своих любимых зрителей новыми, смелыми проектами.