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27 декабря 2017, 10:40
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Такого в Алданском районе еще не было

23 декабря Государственный концертный оркестр Якутии ( дирижер и директор филиала  Государственной  филармония РС(Я)  им. Г.М. Кривошапко» Юлия Швецова) дал концерт, посвященный 55-летию со дня рождения легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. В программу концерта вошли   самые известные песни музыканта.

Такого в Алданском районе еще не было: впервые «киношные хиты» исполнялись под аккомпанемент балалайки, домры и виолончели. Но фанаты творчества Виктора Цоя и группы «Кино» не были разочарованы. Скорее, наоборот: концерт вызвал небывалый положительный  резонанс.

Этому способствовало и участие в программе алданских рокеров, которые свободное от основной работы время посвящают любимой музыке. Фёдор  Зверев, Денис  Демидов и Константин Саморцев  знакомы алданцам по рок-концертам, устраиваемых в городе и в районе. Солировать  в сопровождении  оркестра с мировым именем не у каждого хватит смелости. Несомненно, волнение присутствовало, особенно  у артистов, открывавших концерт. Большую ответственность взял на себя Федор Зверев, исполнивший песни «Мама анархия» и «Последний герой». Теплая поддержка зрителей и профессионализм оркестра взяли верх,     и  далее   все пошло своим чередом. Каждая песня вызывала бурные положительные эмоции в зале, а ритмическая пульсация сочных звуков бас-гитары Константина Саморцева пробуждала в любителях рок-музыки почти первобытные инстинкты. Понаблюдав за залом, можно было отметить, как большинство зрителей отстукивают ритм в такт басисту. Песни «Перемен», «В наших глазах», «Закрой за мной дверь» в исполнении Дениса Демидова были исполнены на «бис».

Для многих зрителей   открытием стало имя студента Алданского политехнического техникума Евгения Килина, который блестяще спел песни «Пачка  сигарет», и «Тем, кто ложится спать». Выход на большую сцену –дебют Евгения, который увенчался успехом.

Свое прочтение песен  «Троллейбус», «Малыш», «Когда твоя девушка больна» предложил публике  Дмитрий Ивановский, не раз солирующий с ГКОЯ. Не смотря на исполнение этих песен, отличающееся от классического, зрители встретили их очень тепло.

Песни Виктора Цоя  есть отношение к той действительности, которая его окружала. В нашем сознании Цой отпечатался как герой-одиночка, бросающий вызов миру, как в фильме «Игла». Вероятно, сочетание такого образа, простой, но «цепляющей» музыки и героической патетики текстов Цоя сформировали в нашем сознании автора и исполнителя, не потерявшего актуальность и  в наши дни. В его текстах — максимализм, оппозиция, в которых находятся по отношению к миру подростки. Не случайно, наверное, они до сих пор популярны в молодежной среде и вызывают определенную ностальгию у поколения конца 80-х —  начала 90-х.  Поэтому песни Виктора Цоя живут до сих пор и, мне кажется, будут жить ещё очень долго. Может, поэтому наиболее эмоциональное восприятие зала вызвали песни «Кукушка» в исполнении Ульяны Зверевой и «Между землёй и небом – война» в исполнении  вокальной группы  «Капитошки» Театра Юного Зрителя  ( руководитель Жанна Костина ).

Финальным аккордом концерта прозвучала «Группа крови» в исполнении артистов  Дениса Демидова, Фёдора Зверева, Дмитрия Ивановского, Евгения Килина.

Безусловно, нужно отметить, что почти все аранжировки прозвучавших песен специально для Государственного Концертного оркестра Якутии сделал Дмитрий Калинин, руководитель шоу — оркестра «Русский стиль», знакомого якутянам по  визиту в Республику Саха (Якутия) и  Алданский район с сольным концертом в марте уходящего года.

Программой  «Звезда по имени солнце» завершился насыщенный событиями 2017 год  для Государственного концертного оркестра Якутии. Подводя итоги,  коллектив   поздравил глава МО «Алданский район» Северин Поздняков и  вручил Благодарственные письма и Почетные грамоты главы района артистам  оркестра: Оксане Гаврилиной, Надежде Гавриловой, артисту ансамбля «БалАнс» Владимиру Корытову и руководителю ансамбля «БалАнс» Заслуженному артисту РС (Я) Дмитрию Швецову. Коллектив оркестра поздравил Депутат Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) Александр Дудников и   вручил  юбилейный  знак «385 лет Якутия с Россией» заместителю директора Государственного концертного оркестра Филармонии Якутии Ирине Тишко.

По завершению концерта  дирижер Юлия Швецова от души поблагодарила всех причастных к организации данной программы и пожелала, чтобы и в наступающем году оркестр продолжал удивлять своих любимых зрителей новыми, смелыми проектами.

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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