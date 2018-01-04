Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и полиции по охране общественного порядка Северо-Восточного линейного управления министерства внутренних дел России на транспорте в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» объезжают адреса своих подопечных, в числе которых и воспитанники детского дома «Берегиня».



В этом году было принято решение охватить внимание ребятишек, которые никогда не состояли на учете, но по разным причинам попадали в поле зрения транспортной полиции в ушедшем году. Так, было несколько случаев, когда дети без сопровождения взрослых оказывались в речном порту, что было небезопасно для них — рядом с большой водой, в месте хаотичного скопления людей. Малышей находили и возвращали домой сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции.

«Кроме того, у нас были обращения от родителей о неизвестном местонахождении их детей. В этих случаях мы также оперативно реагировали и нас интересует, как потом складываются дела у подростков. Так, мы посетили девочку, которая на несколько дней покинула свой дом и доставила родителям много хлопот. Семья и сам ребенок были растроганы, взволнованы нашим появлением в сопровождении сказочных персонажей. Такие встречи лечат память от неприятных и тяжелых воспоминаний. Дети убеждаются, что ими интересуются, доверяют, готовы помочь. Это очень важно на наш взгляд, так как такой новый опыт защищает уязвимый и бесценный внутренний мир ребенка» — рассказала старший инспектор ПДН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте майор полиции Любовь Бубенчикова.