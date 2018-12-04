Так зарождалась Якутская ГРЭС

Юбилей Якутской ГРЭС– 50 лет с момента пуска первой газотурбинной установки станции, который состоится 10 января 2020 года, получил статус республиканского события. Такое решение принял Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, оценив большой вклад энергетиков в социально-экономическое развитие региона.

Решение о строительстве в Якутске электростанции с газотурбинными установками (ГТУ) было принято в 1958 году. Выбор в пользу такого оборудования был сделан благодаря преимуществам в сравнении с традиционной паротурбинной установкой при работе в условиях Крайнего Севера.

Монтаж первой газотурбинной установки был начат в сентябре 1969 года и уже 9 января 1970 года был произведен пробный пуск ГТУ-1 с включением в сеть и взятием нагрузки.

На следующий день, в присутствии первого секретаря Якутского обкома КПСС Гавриила Чиряева и Председателя Верховного Совета ЯАССР Александры Овчинниковой, был произведен официальный пуск энергообъекта. И теперь 10 января 1970 года считается официальным стартом работы Якутской ГРЭС и развитием энергомощностей Центрального энергорайона республики и города Якутска.