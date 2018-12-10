Табагинская школа и ЯГСХА подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Табагинская средняя общеобразовательная школа и администрация села Табага подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Целью соглашения является установление долгосрочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в сфере образования, науки, развития творческих, культурных связей, обмена образовательными, научными и информационными технологиями, а также совместное участие в обсуждении и решении актуальных проблем, совместное использование имеющихся в распоряжении интеллектуальных и материальных ресурсов.

Академия, в свою очередь, приняла обязательство в профориентационной и информационно-просветительской работе. Учебное учреждение будет осуществлять целевой прием граждан на обучение в пределах утвержденных квот по специальностям «Ветеринария», «Агрономия», «Зоотехника», «Технология переработки и производства сельхозпродукции», «Агроинженерия».

Администрация села Табага