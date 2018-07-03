«Таатта-Банк» в Якутске закрывается в связи с банкротством?

НВК САХА – В связи с распространяемой в интернете информацией о закрытии АО «Банк «Таатта» корреспондент телеканала «Якутия 24» связался с источником. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что вероятность закрытия банка в связи с банкротством существует.

Но на данный момент в операционных залах банка продолжается обслуживание клиентов. На месте находится корреспондент телеканала «Якутия 24». В залах большие очереди, сотрудники банка отказываются отвечать на вопросы.

Клиенты банка прокомментировали корреспонденту телеканала, что утром, 3 июля, они получили сообщение, распространяемое в Whatsapp сообщение о том, что произошли сбои в работе банка, и он может быть закрыт в связи с отзывом лицензии. Поэтому все приехали в отделение банка, но сотрудники банка сказали им, что единовременно можно снять максимум 30 тысяч рублей.

Корреспондент с места событий сообщает, что большинство рабочих мест в кабинетах банка пустует. Все филиалы банка не работают, открыт только головной офис на улице Чепалова.

СПРАВКА:

АО «Банк «Таатта» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Ориентирован на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение средств физических лиц во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. Располагает достаточно развитой сетью подразделений.