Сюжет нерюнгринца возглавил Топ самых смешных видеороликов 2016 г.

«Ридус» подобрал десятку самых забавных видеороликов 2016 года. Все они сумели заполучить огромное количество просмотров на YouTube и полюбились российским блогерам.

Без смешных котиков, бодрых песиков и миленьких деток не обошлось, но есть на что посмотреть и ценителям сурового мужского юмора.

Номер один в этом топе — победитель чемпионата Европы по мас-рестлингу Михаил КОВАЛИК из Нерюнгри, второго по величине города в Якутии. Он очень любит свою малую Родину, но нашел в ней «один минус».

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