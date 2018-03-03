Сюрпризы от компании «Камелек» — весенний обзор

Весной в нашем укладе начинается другой период, открывается сезон новых поисков, находок и поэтому несмотря ни на что, весна- это пора обновления и нового настроя. Весна тоже сезон подарков — для влюбленных, для прекрасных женщин.
В ассортименте магазинов сети «Камелек» Вы можете найти практически все виды посуды, якутской утвари, сувениров и текстиля. Это — настоящие центры подарков.
✅ теплые пледы
✅ кухонные наборы
✅ скатерти, полотенца
✅ цветные стеклянные бокалы
✅ цветные стеклянные креманки
✅ цветные стеклянные кружки
✅ детский набор посуды
✅ оладницы, блинницы
✅ изысканные сервизы
✅ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
В честь праздника компания «Камелек» рада сообщить Вам специальное предложение от ТПК «Камелёк»
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Лучшая посуда ждет свою хозяйку!
Ждем Всех по адресам:
ТЦ Айсберг, 2 этаж
Крестьянский рынок, 1 этаж
ТРК Азия, 1 этаж
ТВЦ ОптимистПроф, 2 этаж
ТВЦ СахаЭкспоЦентр, 2 этаж