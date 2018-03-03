Сюрпризы от компании «Камелек» — весенний обзор

Весной в нашем укладе начинается другой период, открывается сезон новых поисков, находок и поэтому несмотря ни на что, весна- это пора обновления и нового настроя. Весна тоже сезон подарков — для влюбленных, для прекрасных женщин.

В ассортименте магазинов сети «Камелек» Вы можете найти практически все виды посуды, якутской утвари, сувениров и текстиля. Это — настоящие центры подарков.

✅ теплые пледы

✅ кухонные наборы

✅ скатерти, полотенца

✅ цветные стеклянные бокалы

✅ цветные стеклянные креманки

✅ цветные стеклянные кружки

✅ детский набор посуды

✅ оладницы, блинницы

✅ изысканные сервизы

✅ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

В честь праздника компания «Камелек» рада сообщить Вам специальное предложение от ТПК «Камелёк»

В честь 8 марта только для милых дам скидки 8% на все!!!

А при наличии дисконтной карты скидка суммируется!

Успевайте купить подарки для близких, ну а если вы все же не успеваете, мы с удовольствием вам их ДОСТАВИМ, от 1000 рублей БЕСПЛАТНО!!!

Лучшая посуда ждет свою хозяйку!

Ждем Всех по адресам:

Проспект Ленина, 36

ТЦ Айсберг, 2 этаж

Крестьянский рынок, 1 этаж

ТРК Азия, 1 этаж

ТВЦ ОптимистПроф, 2 этаж

ТВЦ СахаЭкспоЦентр, 2 этаж