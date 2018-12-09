Сюрприз! Красная икра подешевела вдвое

В декабре цены на красную икру в России снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Это связано с рекордным уловом лососевых, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на РИА Новости.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн»,— сказал Илья Шестаков на встрече с врио губернатора региона Олегом Кожемяко и представителями рыбопромышленного комплекса. Улов за 2018 год почти в два раза превысил улов прошлого года.

Глава Росрыболовства также сообщил, что ведомство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает поставки рыбы от добывающих компаний напрямую в торговые сети. По его словам, это снизит цены для местных жителей.