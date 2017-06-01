«Сюрприз» — Дню защиты детей

1 июня Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского превратился в волшебную страну детства. В Международный день защиты детей состоялся благотворительный концерт образцового коллектива РФ, народного ансамбля танца «Сюрприз». Вход на концерт для юных горожан и их родителей был бесплатным.

На представлении «Улыбнемся солнечному дню» коллектив показал свои лучшие номера. Это номера «Тролли», «Чистюли», «Музыкальные нотки», «Веселая перемена», «Большой футбол», «Мистер полицейский», «Жить», «Да здравствует, «Сюрприз», «Кантри полька», «Мысли». А также цыганский, индийский и испанский танец «Цветок Андалусии». Между выступлениями воспитанники ансамбля с педагогом Екатериной Егоровой провели игры с залом, зарядив ребят позитивом и хорошим настроением. Также выступили друзья «Сюрприза» — ребята из школы брейк-данса «Fint».

Стоит отметить, что благотворительные концерты стали доброй традицией ансамбля. Ежегодно 1 июня «Сюрприз» проводит бесплатное представление.