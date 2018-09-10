Сырдах получит новую котельную взамен сгоревшей

В селе Сырдах Усть-Алданского района Якутии приступили к строительству новой котельной. Она будет оснащена тремя котлами по 1,25 МВт, отапливаемых твердым топливом.

Напомним, в ночь на 7 сентября в селе сгорела котельная «ЦК», снабжающая теплом социальные объекты и жилые дома. В тот же день в район доставили модульную мощностью 1 мегаватт, которую присоединили к электрическим и тепловым сетям, подав тепло потребителям после пуско-наладочных работ.

Сегодня в Усть-Алданском районе находится генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виктор Омуков, который инспектирует ход строительства нового теплоснабжающего объекта. «С целью бесперебойного теплоснабжения социальных объектов и жилых домов с. Сырдах было принято оперативное решение о новом строительстве. Проект утвержден, бригады коммунальщиков приступили к строительно-монтажным работам», — отметил он.

По информации заместителя главного инженера ГУП «ЖКХ РС (Я)» Афанасия Готовцева, мобилизованы пять бригад из участков Усть-Алданского филиала.

В выходные завершено строительство фундамента. В данный момент бригады осуществляют монтаж каркаса здания котельной, фундамента под две емкости для воды, опоры для кабеля под подключение резервного источника питания и дымовых труб.

Между тем, филиал «Коммункомплектация» обеспечил завоз всей необходимой для строительства продукцией производственно-технического назначения для возведения котельной, а также основного и вспомогательного котельного оборудования.

В строительно-монтажных работах задействовано 27 работников Усть-Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» и пять единиц спецтехники.