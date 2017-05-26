Сыновья депутата Енторовой дошли до Верховного суда РФ

На предстоящей неделе (29.05–02.06) Верховный суд РФ рассмотрит более 140 дел, сообщает Право.ру.

Двадцать девять жалоб рассмотрит Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ. В число наиболее резонансные из них попало дело сыновей депутата Ил Тумэна от КПРФ Ирины ЕНТОРОВОЙ.



– Осенью 2015 года неизвестные злоумышленники при похищении золота из артели «Дражник» в Усть-Майском районе Якутии убили охранника. Преступникам удалось унести с собой 40 кг золота на сумму 83 млн руб. Полицейским вскоре задержали грабителей. Ими оказались братья Виктор КАЗАКОВ и Николай СИГАЕВ. Мама последних, Ирина ЕНТОРОВА, является в местном парламенте депутатом от КПРФ. Третьим подельником оказался «друг семьи» Сергей КОЛГАН. Следствие выяснило, что погибший охранник тоже был сообщником банды, от которого решили избавиться. После задержания все преступники написали явку с повинной и дали признательные показания. В феврале этого года Верховный суд республики Якутия приговорила Казакова и Колгана к 7 и 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сигаев же заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с правоохранителями. Осужденные посчитали такое решение слишком суровым и оспаривают его в ВС РФ.