Сын известного политика назначен ио руководителя Следкома Якутии

В начале мая указом президента России был освобожден от должности руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по РС(Я) Олег МЕЗРИН. До кадрового назначения его преемника указом президента России, исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по РС(Я) стал Николай АЛЕКСЕЕВ.

Николай АЛЕКСЕЕВ является сыном известного политика, пламенного коммуниста Артура АЛЕКСЕЕВА, бывшего заместителя председателя правительства РС(Я), экс-заместителя генерального директора ООО «Корпорация «Трансстрой-Восток», сообщает Aartyk.Ru.

СПРАВКА

Ф.И.О.: Алексеев Николай Артурович

Должность: первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по РС (Я)

Год рождения: 1974

Место рождения: Якутская АССР, г. Якутск

Образование: высшее юридическое, в 1996 году окончил Омский государственный университет

Специальность по образованию: юриспруденция

Работа в прошлом

1991 – 1996 г.г. — студент Омского государственного университета

1996 – 2001 г.г. — старший следователь отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Республики Саха (Якутия)

2001 – 2002 г.г. — прокурор отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики

2002 – 2006 г.г. — заместитель начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики

2006 – 2007 г.г. — начальник отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики

05.2007-09.2007 г.г. — начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики

2007 — 2011 г.г. — первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

с 2011 г. по наст. время — первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).