Swandor Hotels and Resorts Cam Ranh 5* — один из самых лучших отелей Вьетнама

В сети Swandor Group 18 отелей в разных странах, один из лучших и самый новый отель расположен во Вьетнаме и работает по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!



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SWANDOR HOTELS AND RESORTS CAM RANH 5*

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В чем ценность отеля:

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•Отель расположен на 1 линии, в 15 минутах езды от аэропорта

•Собственный песчаный пляж

•Комфортабельные номера с захватывающим видом на море

•Отличное питание по системе Все Включено: на шведском столе представлены блюда разных мировых кухонь, фрукты, десерты, напитки и многое другое

•2 открытых бассейна для взрослых и 2 детских

•Дневная и вечерняя анимация

•Настольный теннис, дартс, водные виды спорта

•10 аниматоров



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ХONE EVENT AREA

Невероятные тематические вечеринки, выступления ди-джеев и увлекательные лазерные шоу

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PANDA KIDS CLUB

Детский клуб 900 кв.м создан специально для маленьких гостей. — игровые комнаты

— комнаты для сна

— детская кухня, где будет подаваться детский обед, ужин и сладости.

— Мини-диско

Хотели бы отдохнуть семьей во Вьетнаме по системе все включено и по выгодной цене?!

Вылет с ЯКУТСКА на 14 сентября на 14 ночей, цена 104 354 руб/чел

Вылет с Владивостока на 17 сентября на 12 ночей, цена 76 500 руб/чел

Вылет с Хабаровска на 14 сентября на 12 ночей, цена 81 597 руб/чел

Вылет с Иркутска на 09 сентября на 12 ночей, цена 87 952 руб/чел

Вылет с Благовещенска на 29 сентября на 14 ночей, цена 88 742 руб/чел

Вылет с Новосибирска на 11 сентября на 10 ночей, цена 79 757 руб/чел

Вылет с Москвы на 08 сентября на 11 ночей, цена 81 934 руб/чел

ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK

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ООО «ГТА Тур Люкс»

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940

e-mail: itlux7@bk.ru

ICQ: 701943191