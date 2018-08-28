Swandor Hotels and Resorts Cam Ranh 5* — один из самых лучших отелей Вьетнама

В сети Swandor Group 18 отелей в разных странах, один из лучших и самый новый отель расположен во Вьетнаме и работает по системе ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
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SWANDOR HOTELS AND RESORTS CAM RANH 5*
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В чем ценность отеля:
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•Отель расположен на 1 линии, в 15 минутах езды от аэропорта
•Собственный песчаный пляж
•Комфортабельные номера с захватывающим видом на море
•Отличное питание по системе Все Включено: на шведском столе представлены блюда разных мировых кухонь, фрукты, десерты, напитки и многое другое
•2 открытых бассейна для взрослых и 2 детских
•Дневная и вечерняя анимация
•Настольный теннис, дартс, водные виды спорта
•10 аниматоров
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ХONE EVENT AREA
Невероятные тематические вечеринки, выступления ди-джеев и увлекательные лазерные шоу
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PANDA KIDS CLUB
Детский клуб 900 кв.м создан специально для маленьких гостей. — игровые комнаты
— комнаты для сна
— детская кухня, где будет подаваться детский обед, ужин и сладости.
— Мини-диско
Хотели бы отдохнуть семьей во Вьетнаме по системе все включено и по выгодной цене?!
Вылет с ЯКУТСКА на 14 сентября на 14 ночей, цена 104 354 руб/чел
Вылет с Владивостока на 17 сентября на 12 ночей, цена 76 500 руб/чел
Вылет с Хабаровска на 14 сентября на 12 ночей, цена 81 597 руб/чел
Вылет с Иркутска на 09 сентября на 12 ночей, цена 87 952 руб/чел
Вылет с Благовещенска на 29 сентября на 14 ночей, цена 88 742 руб/чел
Вылет с Новосибирска на 11 сентября на 10 ночей, цена 79 757 руб/чел
Вылет с Москвы на 08 сентября на 11 ночей, цена 81 934 руб/чел
ФИРМЕННОЕ ТУРАГЕНТСТВО PEGAS TOURISTIK
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ООО «ГТА Тур Люкс»
г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис
Тел: 8(4112)42-54-96
Моб:+7(914)2 740-940
e-mail: itlux7@bk.ru
ICQ: 701943191