Свыше тысячи уникальных артефактов 17-18 веков найдено в центре Якутска

Как помнят горожане, в августе прошлого года, во время выполнения комплексного благоустройства территории Бульвара учителя, были обнаружены уникальные объекты культурного наследия. Найденные артефакты представляют особую ценность для истории Якутска. Об этом сообщила директор Музея города Якутска Екатерина Строгова.

«Среди находок были монеты 17 века и уникальные фрагменты оригинальной керамики, которые в Якутии никогда ранее не находили. Поэтому было решено совместно с Окружной администрацией города Якутска приостановить строительные работы на Бульваре учителя до завершения проведения археологических раскопок»,- поделилась Екатерина Строгова.

Раскопки велись на трехстах квадратных метрах, где работали ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, а также студенты исторического факультета Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. На раскопках археологи нашли свыше тысячи уникальных предметов 17-18 веков.

В 2018 году исследовательская работа была продолжена, и вновь территория оказалась «урожайной». Совсем недавно археологи нашли культурный слой, характерный для памятников русского освоения Сибири 17 века, где обнаружили фрагменты деревянной посуды и обуви.

«Очень жаль, что срок работ заканчивается, такой ценный объект нуждается в дальнейших исследованиях. Мы понимаем, что строящийся Бульвар учителя имеет большое значение для горожан, но сохранение исторической памяти важно не только для современного, но и будущих поколений»,- сказала Екатерина Строгова.

Она сообщила, что ко Дню города Якутска планируется открытие специальной выставки, где будут представлены уникальные археологические находки. «Жители и гости столицы должны воочию увидеть предметы быта начального периода истории города», — отметила Екатерина Строгова.

Во время недавнего посещения объекта, председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов отметил: «На строительство Бульвара учителя было выделено порядка сорока миллионов рублей. Думаю, результат оправдает все наши ожидания, бульвар должен получиться очень красивым и уютным. Открытие запланировано на начало сентября этого года».

О том какие работы сейчас ведутся на строительном объекте рассказал директор МКУ «Главстрой» Сергей Орлов.