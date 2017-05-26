Свыше 700 подростков посетили фестиваль «Собери свое лето»

В преддверии летних каникул ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения г. Якутска», в рамках городских мероприятий приуроченных ко Дню доброты без границ, впервые организовал фестиваль «Собери свое лето».

Целью данного мероприятия является пропаганда здорового образа жизни, активной жизненной позиции, стремление изучать новое и конечно, привитие первых трудовых навыков подросткам путем трудоустройства на временные и постоянные рабочие места.

В этой связи наш фестиваль «Собери свое лето» организовал свою работу по 4 направлениям: работа, образование, досуг и отдых.

Помимо этого подростки прошли у психологов Центра психологической поддержки молодежи экспресс – диагностику по выбору профессии, получили консультации по вопросам трудового законодательства у инспектора Государственной инспекции труда по РС (Я). Инспекторы Молодежной биржи труда «Импульс» и Центра занятости ознакомили с банком вакансий.

В работе фестиваля приняли участие 13 работодателей, которые предоставили 18 вакансий на 200 рабочих мест, а также 16 представителей творческих и образовательных лагерей г. Якутска и его пригородов.

В рамках республиканского года молодежи по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» предусмотрено финансирование на оказание материальной поддержки в период временного трудоустройства свыше 500 подросткам. В рамках российского года экологии планируется привлечь более 300 детей в сфере благоустройства, озеленения территории города и его пригородов, а также на сельскохозяйственных работах. В целях патриотического воспитания подрастающего поколения будут организованы работы по оказанию социальной помощи ветеранам ВОВ, семьям погибших воинов, по благоустройству памятников и обелисков воинской славы.

Центр занятости выражает благодарность организаторам и работодателям за содействие и активное участие.