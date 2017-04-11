Свыше 60 тысяч школьников принимают участие в НИКО по ОБЖ

Национальное исследование качества образования (НИКО) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) пишут свыше 60 тысяч школьников.

«Этот предмет чрезвычайно важен для безопасной жизни. Основная цель исследования, проводимого Рособрнадзором – выявить уровень подготовки школьников по ОБЖ, в том числе, уровень культуры безопасного поведения в быту и в различных жизненных ситуациях. Столь масштабные исследования по курсу нами проводятся впервые», – сказал начальник Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Рособрнадзора Евгений Семченко.

НИКО пройдёт в два дня: 11 апреля – для 6 классов и 13 апреля – для 8 общеобразовательных классов и 9 классов, обучающихся по программам военно-патриотической направленности (кадетские).

В исследовании принимают участие почти 1500 школ из 75 регионов России.

«Среди 9 классов НИКО пишут учащиеся кадетских школ – ОБЖ там уделяется особое внимание. Поэтому, будет интересно проанализировать их результаты в сравнении с итогами учеников 8 классов общеобразовательных школ. Выбрав 6 классы для проведения исследования, мы ставили перед собой дополнительную задачу – привлечь внимание детей и их родителей к теме безопасности. К сожалению, ребята этого возраста часто попадают в различные ЧП», – прокомментировал руководитель Центра национальных и международных исследований качества образования, руководитель проектов НИКО и ВПР Сергей Станченко.

Учащимся 6 классов в рамках НИКО предстоит заполнить расширенную анкету, в которую включены, в том числе, вопросы с выбором вариантов поведения в тех или иных жизненных ситуациях.

Восьмиклассники общеобразовательных школ и девятиклассники кадетских школ напишут диагностические работы и пройдут анкетирование. Задания составлены с учетом федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по предмету ОБЖ, рекомендаций Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национального антитеррористического комитета.

НИКО по ОБЖ направлено на выявление уровня знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, навыков соблюдения мер безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях, умения предвидеть возникновение опасных ситуаций и т.п.

Председатель общественной организации «Клуб учителей ОБЖ» (г. Москва) Николай Антонов заметил, что у детей не возникает сомнений в важности изучения предмета. «ОБЖ – предмет практический. По каждой теме теоретическую часть можно сопроводить практическими заданиями. Задача – сформировать у ребенка культуру безопасного образа жизни. Чтобы он знал, как действовать в различных, в том числе, кризисных ситуациях», – отметил он.

Результаты данного исследования будут известны через полтора месяца.

СПРАВОЧНО:

Национальные исследования качества образования — общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора.

Исследования проводятся на выборке школ из различных субъектов РФ по отдельным учебным предметам на конкретных уровнях общего образования и включают в себя проведение диагностической работы и анкетирование. Целью исследований является развитие единого образовательного пространства в России и совершенствование единой системы оценки качества образования.

В рамках НИКО уже были проведены мониторинговые исследования:

качества математического образования в 5-7 классах (октябрь 2014 г.);

качества начального образования по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классе (апрель 2015 г.);

качества образования в области информационных технологий в 8-9 классах (октябрь 2015 г.);

качества образования по истории и обществознанию в 6 и 8 классах (апрель 2016 г.).

качества образования по иностранным языкам в 5 и 8 классах (октябрь 2016 г.)

Планируемые НИКО:

качества образования по химии и биологии в 10 классах (октябрь 2017 г.);

качества образования по литературе, мировой художественной культуре (МХК) в 6 и 8 классах (апрель 2018 г.)

качества образования по географии в 7 и 10 классах (октябрь — ноябрь 2018 г.)

качества образования по физкультуре в 6 и 10 классах (апрель 2019 г.).

качества образования по математике в 5, 7 и 10 классах (октябрь 2019 г.)

Результаты проведенных исследований доступны на портале http://www.eduniko.ru