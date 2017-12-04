Свыше 500 пар варежек из Якутии отправятся в большое путешествие

Чтобы сделать мир чуть добрее и лучше, была придумана акция «Добрые ручки». Якутск — самый добрый город России, и 2017-й юбилейный год объявлен Годом Добра. Сейчас же к концу года акция близится к своему финалу.

Согласно задумке, в акции могли принять участие все, кто умеет шить и вязать. Надо было связать или сшить пару варежек и передать организаторам, ведь это отличный способ поделиться теплом и вниманием с теми, кому они так нужны. Мягкие и уютные самодельные рукавички — это материальное воплощение нашей любви, заботы, неравнодушия. На сегодняшний день на призыв откликнулись несколько сотен человек, и было собрано 535 пар варежек.

Организаторы акции — Общественная палата города Якутска и Медиагруппа «Ситим».

Мария Христофорова, главный организатор акции, рассказала о предыстории проекта:

— С детства помню натруженные руки моей мамы — Александры Андреевны, которая вырастила 7 детей. Эти руки умели все: печь вкусные пироги, бесшумно стирать по ночам, доить корову, колоть дрова, теплой ладонью гладить по голове и утирать детские слёзы, а ещё они умели шить унтики, наряды для 5 дочерей, латать штанишки и носки, но самыми ходовыми были рукавички на все случаи жизни: для работы по хозяйству шила тёмные и практичные, а для «выхода в свет» — симпатичные и тёплые, на веревочке, чтобы не терялись. Варежки переходили по наследству, перешивались по мере вырастания под пальто и шубки. Эти слова можно сказать о каждой мамочке, а особенно в Якутии, где 9 месяцев — холода… Недаром зима начинается с Якутии…

Идут годы, меняются материалы, из которых шьют варежки, меняется мода, меняемся мы. Но ничто не заменит ни взрослому, ни ребёнку заботу, с которой чьи-то добрые руки подарят частичку души.

Именно об этом хотели напомнить организаторы и участники акции «Добрые ручки».

Первой участницей «Добрых ручек» стала Валентина Васильевна Егорова из Якутска, она пенсионерка, 67 лет, несмотря на свой возраст и хлопоты по хозяйству, выкроила время и изготовила замечательные варежки. Самый старший участник -это добрая, чуткая мама и бабушка Анна Афанасьевна Григорьева, в свои 83 года увлекается вышиванием, рукоделием и остаётся в гуще событий. Одними из первых были общественницы женсовета «Иэйии» из далёкого Кобяйского района.

Екатерина Ильинична Григорьева из таёжной Усть-Майи отправила 34 варежки на все случаи жизни. Поэтому можно смело сказать: география доброты не знает границ! Хочу поблагодарить мою сестру — Викторию Николаевну Михайлову, которая живет в Москве и работает инспектором труда в Технической инспекции труда в аппарате Федерации независимых профсоюзов России, доктору технических наук. Она, как и всегда по жизни, первой приходит мне на помощь, откликнулась и связала 7 пар радостных и ярких варежек.

Шили и вязали целыми классами, например, из Якутского городской национальной гимназии.

От души благодарю директора — Николая Константиновича Чиряева и председателя родительского комитета Аллу Прокопьевна Евсееву.

Под конец акции принёс варежки Женя Андреев, ученик 2А класса ЯГНГ. Все участники акции включены в Фотобанк, который размещён на сайте http://www.yakutia24.ru/dobro2017 в разделе «Спецпроекты».

Варежки будут подарены нуждающимся, малоимущим и многодетным семьям. В рамках Дней Якутии в Москве глава города Якутска Айсен Николаев от имени якутских детишек подарит варежки воспитанникам детского дома Москвы. Самую красивую национальную якутскую варежку подарим Музею Варежки в Санкт-Петербурге — как экспонат, а также присоединимся к акции «Варежка. Подари тепло ребенку» и подарим варежки детскому дому Санкт-Петербурга. Совместно с МВД «Якутское» в рамках акции «Подари волшебство» многодетным и малоимущим семьям Якутска будут подарены сладкие наборы и теплые варежки, собранные в рамках акции «Добрые ручки». Также 100 штук теплых варежек подарим воспитанникам детского дома города-побратима Хэйхэ.

Награждение самых активных участников акции состоится 3 декабря в 11 часов в ЦСП «Триумф» в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии». А также Глава Якутска Айсен Николаев вручит юбилейную статуэтку 385-му участнику акции.

Зима начинается и наступает, пора творить добро и дарить тепло.

Всех участников акции благодарю за неравнодушие и большое сердце, которое открыто навстречу людям и добру. С наступающим Новым 2018 годом! Здоровья, счастья и доброты каждому дому и всем нам!