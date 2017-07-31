Свыше 215 млн рублей составил ущерб от паводка в Среднеколымском районе

Паводки нанесли значительный ущерб в десяти районах Якутии. Сегодня особое внимание региональные власти уделяют ситуации в Среднеколымском улусе, где аварийно-восстановительные работы необходимо завершить до прихода осенних холодов.

«Сложность заключается в том, что отправка грузов до Среднеколымска не решает проблем села Березовка», — сообщил ЯСИА после заседания комиссии по ЧС первый вице-премьер республики Алексей Колодезников.

По его словам, грузы до райцентра будут доставлены по воде 25 августа, однако из-за возникшего бездорожья доставка стройматериалов до места назначения возможна лишь воздушным путем.

По информации Госкомобеспечения Якутии, этот вопрос можно решить либо с участием АК «АЛРОСА», которой потребуется выделить, по предварительным расчетам, за перевозку 130 миллионов рублей, либо воспользоваться помощью МЧС.

«Мы сейчас работаем с министерством, хотим привлечь вертолет Ми-26 и своевременно доставить стройматериалы. Для нас это наиболее приемлемый вариант», — отметил в комментарии ЯСИА Колодезников.

Республика намерена обеспечить службу спасения федерального ведомства топливом, а также взять на себя расходы за аэропортовые сборы и проживание членов экипажей.

Всего в Среднеколымском районе от паводка пострадали 654 человека, подтоплено 122 дома, в том числе 15 многоквартирных и 107 частных, по два объекта здравоохранения и дошкольного образования, три объекта ЖКХ, 20 километров внутрипоселковых дорог, одна дорога регионального значения, два пешеходных моста, одна авиаплощадка, два клуба, один спортзал, здание администрации и 8 прочих объектов.

Подсчет ущерба не закончен, но он уже составил свыше 215 миллионов рублей. По селу Березовка, по предварительным данным, ущерб составляет 204,6 миллиона рублей, в населенных пунктах Сватай и Аргахтах работа в этом направлении ведетс