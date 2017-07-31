Связисты ОАО «ЛОРП» к Арктике готовы

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без современных средств массовых коммуникаций. Самыми современными и надежными средствами связи оснащаются и суда ОАО «ЛОРП». Значение радиосвязи, главным образом на средних и коротких волнах, на речном флоте к сегодняшнему дню сведено к минимуму, а некоторые виды радиосвязи, например радиотелеграф и вовсе вытеснены, уступив свое место радиосвязи на ультракоротких волнах, спутниковой и сотовой телефонии.

В пароходстве выработка и реализация единой политики в вопросах организации и эксплуатации технических средств, модернизации судовых и береговых средств связи осуществляется техническим управлением связи, радионавигации и информатизации под руководством Валерия Греба:

— Наша главная задача — организация и осуществление радиосвязи с судами в целях обеспечения безопасности плавания, охраны человеческой жизни на воде и оперативно-диспетчерского руководства работой флота, обмена официальной корреспонденцией.

В этом году в период подготовки к навигации специалистами ЭРНК на судах пароходства установлено 93 единицы нового оборудования связи и электрорадионавигации. На одиннадцати судах заменены устаревшие эхолоты «Кубань» на цифровое оборудование. Приступили к замене станций спутниковой связи системы Инмарсат-С «ТТ-3020С» на современные аналоги. Приведены в готовность в части преднавигационной технической проверки и испытаний судовых средств связи и электронавигации 192 судна транзитного и вспомогательного флота, что составляет примерно 1 500 единиц оборудования.

Кроме того, как сообщил Валерий Греб, обеспечение новыми технологиями в сфере связи флота ОАО «ЛОРП» близится к завершению, и Арктическую навигацию экипажи встречают в полном «вооружении». Так, с 30 июня открыт девиационный полигон ОАО «ЛОРП» для судов смешанного река-море плавания, ведутся работы для обслуживания судов выходящих на морской участок.

В Тикси устанавливаются КВ, УКВ-антенны, производится монтаж ретранслятора на территории станции «Орбита» (гора Столовая), который позволит увеличить зону устойчивой радиосвязи в УКВ диапазоне на морском участке до мыса Буор-Хая. Планируется установка ретранслятора речного УКВ диапазона частот на т/х «Ленанефть-1», который позволит обеспечить устойчивой радиосвязью участок перегрузочных работ на 25-м километре р.Лена.

В навигацию 2017 года приступили в тестовом режиме к внедрению системы мониторинга судов внутреннего водного плавания, что позволит в будущем вести наблюдение за перемещением судов в реальном времени, согласно отчетам о местоположении, передаваемых с судов в автоматическом режиме по заданному судовладельцем расписанию.