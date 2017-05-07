Связисты ЛОРП: В ногу с современными требованиями!

7 мая – профессиональный праздник работников всех отраслей связи и радиотехники.

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без современных средств связи и массовых коммуникаций.

Производственная деятельность технического управления связи, радионавигации и информатизации направлена на выработку и реализацию единой политики в вопросах организации, эксплуатации технических средств, модернизации судовых и береговых средств связи ОАО «ЛОРП».

К навигации 2017 года проведена модернизация на 63 теплоходах 109 единиц оборудования. На сегодняшний день на судах, находящихся в Осетрово, специалистами Киренского УРРО произведены пуско-наладочные работы оборудования связи и электрорадионавигации, а также выписаны преднавигационные акты. На основании требования правил РРР планируется оснастить плавкраны спутниковыми АРБ системы КОСПАС-САРСАТ. Продолжается оснащение судов ноутбуками и оргтехникой, на суда устаналиваются аппаратуры видеонаблюдения и системы мониторинга судов «Арго».

Не флотом единым заняты трудовые будни связистов. Ведется кропотливая работа по взаимодействию между многочисленными филиалами Ленского пароходства в части организации и обеспечения необходимых видов голосового и документального обмена информацией с использованием каналов и средств электросвязи.

Как рассказал начальник ТУСРНиИ Валерий Греб, отделом информационных технологий ТУСРНиИ завершаются подготовительные работы по полной замене изжившего себя главного сервера пароходства, что является необходимостью для решения постоянно возрастающих задач системного администрирования и технического обслуживания локально-вычислительной сети.

Отделом развития информационных систем внедряется в эксплуатацию система электронного документооборота на базе программного обеспечения 1С:Документооборот. Данная система позволяет автоматизировать процессы согласования и ознакомления документов, также позволит осуществить доступ к системе документооборота удаленных филиалов, расположенных на территории Республики Саха (Якутия), посредством современных web-технологий.

В навигацию на плавкране, работающем на баровом участке реки Индигирка, для опытной эксплуатации будет установлен спутниковый трекер-мессенджер «SR960M2-Iridium», предоставленный компанией «СМ-Технологии». Работая в составе системы спутникового мониторинга и ГЛОНАС/GPS-слежения, данное оборудование передает на сервер и диспетчерские пункты пользователей информацию о местоположении и перемещении объекта, а также обеспечивает обмен короткими сообщениями между терминалом и диспетчерским пунктом.

От профессионализма связистов, работников ТУСРНиИ, их эффективной, надежной и слаженной работы во многом зависит динамическое развитие нашего предприятия.

Специалистов и работников управления связи пароходства поздравляем с профессиональным праздником! Желаем счастья, здоровья, успехов в личной жизни и работе, благосостояния и удачи. Поздравляем тех, кто вынужден отмечать этот праздник на рабочем месте, так как связь нужна каждый день, каждый час, каждую минуту.