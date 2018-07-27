«Священный табун мифических лошадей» появится в пригороде Якутска

Телеканал «Якутия 24» публикует эскиз нового арт-объекта с рабочим названием «Священный табун мифических лошадей». Автором идеи стал известный ленд-арт художник Николай Полисский. Объект появится в местности у села Владимировка и будет посвящен якутским лошадям.

Как отмечает пресс-служба главы и правительства региона, врио главы республики Айсен Николаев в ходе творческой встречи, состоявшейся вчера, 26 июля, в Национальном художественном музее РС (Я), отметил важность создания на территории республики арт-объектов и поддержки современного искусства, а также высказал слова благодарности Николаю Полисскому за сотрудничество.

«В Якутии очень большой туристический потенциал, и появление такого необычного арт-объекта, послужит толчком для развития туризма. Хотелось бы, чтобы новый арт-объект стал местом, куда захотят приезжать люди со всего мира», — сказал Николаев.

Николай Полисский занимается ленд-артом с начала 2000-х годов. Его арт-объекты сделаны исключительно из природных материалов и находятся на лоне природы под открытым небом. Он основал арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области, ставший меккой для туристов. Художник отмечает, что по прошествии времени арт-объекты начинают жить своей собственной жизнью без участия автора.

В Якутск художник прибыл в рамках V Международной якутской биеннале современного искусства, чтобы реализовать свою задумку. Возле села Владимировка поселится большой табун лошадей, изготовленных из дерева и, по задумке автора, станет народным достоянием, а Владимировка – местом встречи творческих людей и некой общественной площадкой для проведения семинаров, встреч и различных творческих мероприятий.

«Долго думал о том, какой это должен быть объект. И тут мы приезжаем во Владимировку и все становится на свои места! Я вижу просто космический пейзаж, который сразу же наталкивает меня на мысль и понимание о том, каким должен быть этот арт-объект!» — поделился впечатлениями художник.

По словам главного архитектора Якутска, Ирины Алексеевой, любой желающий может помочь в создании арт-объекта.