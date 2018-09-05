«Священный табун мифических лошадей» откроют 8 сентября

Уважаемые жители и гости столицы!
Окружная администрация города Якутска информирует, что 8 сентября 2018 года в 19.00 ч. в селе Владимировка состоится торжественное открытие ленд-арт проекта «Священный табун мифических лошадей» в рамках празднования Дня города.
В связи с этим для удобства посещения открытия 8 сентября в 18.00 ч. с автовокзала «Якутск» отходит маршрутный автобус №101К по маршруту № 101, а также в обратном направлении по завершении мероприятия.
Стоимость проезда составит 52 рубля в одну сторону.
Источник: якутск.рф.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.