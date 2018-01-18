Священные места Якутии внесут в единый реестр

Антонина Григорьева: Необходимо придать правовой статус сакральным местам Якутии.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева провела рабочее заседание по рассмотрению проекта закона Республики Саха (Якутия) «О сакральных местах Республики Саха (Якутия).

«На сегодняшний день законопроект подготовлен в новой редакции и направлен на экспертизу надзорных органов и органов исполнительной власти. Необходимость закона вызвана рядом спорных ситуаций, связанных, в частности, с вопросами землевладения. Также сложность состоит в том, что такого понятия «сакральные места» в правовом поле Российской Федерации нет», — сообщила председатель профильного комитета.

Антонина Григорьева пояснила, что под сакральными местами регионального значения понимаются, в частности, горы, реки, озера, холмы, деревья и иные объекты, наделяемые по традициям и верованиям коренных народов республики священным смыслом. Парламентарий добавила, что к таковым относятся также места ритуальных захоронений и захоронений предков, являющиеся неотъемлемой частью исторического и культурного наследия.

Как пояснил автор законопроекта, народный депутат республики Дмитрий Семенов, предметами регулирования настоящего законопроекта являются отношения, возникающие в области сохранения и использования подобных объектов. В частности, в проекте закона прописан порядок присвоения статуса сакрального места, проведения их экспертизы. «Мы предлагаем создать Единый государственный реестр сакральных мест и внедрить принципы государственной охраны сакральных мест», — отметил он.