Священная земля Алдана

Во время Ысыаха Олонхо 29 июня – 1 июля, 2018 г на Алданской земле проведено большая культурная программа, а также ряд республиканских конкурсов по фольклору.

Организаторами выступили Министерство культуры и духовного развития, Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского, Республиканский Дом народного творчества, Муниципальный район «Алданский район». Все запланированные республиканские конкурсы проведено в культурно – этнографическом комплексе «Сэвэки»Алданского района Якутии. Все республиканские конкурсы призваны определить промежуточные итоги деятельности по реализации Госпрограммы по Олонхо, намечены пути повышения эффективности работы, а также выявлены новые таланты.

Республиканские конкурсы исполнителей жанров фольклора:

— Республиканский конкурс «Дуораймиэхэ, тойугум!» исполнителей тойук;

— Республиканский конкурс «Чэй, эрэчабырҕахтаанчаҕаарыах» исполнителей скороговорок;

— Республиканский конкурс «Дьүрүһүйхомуһум»;

— Республиканский конкурс исполнителей песни дэгэрэҥ «Дэгэйэдьиэрэй, дэгэрэҥырыам».

Исполнителей скороговорок названы победители среди коллективов: фольклорный коллектив «Оргуй — чоргуй» с. Майя, Мегино – Кангаласского улуса, фольклорный коллектив «Утум» с. Болтоҥо, Чурапчинского улуса, фольклорный коллектив «Чаҕаан» Таттинского улуса. А среди солистов победителями стали: Сайаана Попова с. Чакыр, Чурапчинского улуса, Ньургуйаана Никитина с НаяхыУсть – Алданского улуса и Любовь Монгуш с. Кытаанах, Чурапчинского улуса.

Исполнителей песни дэгэрэҥ «Дэгэйэдьиэрэй, дэгэрэҥырыам» лауреатами стали: Николай Григорьев (Чурапчинский улус) – лауреат Ι степени, Айталын Винокуров (Горный улус) — лауреат ΙΙ степени, Ньургуйаана Никитина (Усть – Алданский улус) – лауреат ΙΙΙ степени. Дипломантами названы: Мария Егорова (Сунтарский улус), АдыльбекИскаков (Усть – Яна), Петр Беляев (Чурапчинский улус)

Сольные исполнители хомус«Дьүрүһүйхомуһум» — Иванов Иван (Вилюйский улус), Ирина Охлопкова (Усть – Алданский), Никита Семенов (Горный улус).

Коллективные исполнители: Трио «Кэскил», ансамбль «Кылыһах» Таттинский улус, дуэт Лоскина Күннэй, Коркина Айталина.

Поздравляем всех победителей фольклорного конкурса Ысыаха Олонхо на священной земле Алдана. Желаем новых творческих успехов, счастья, вдохновения.