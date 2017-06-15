В конце мая сотрудники Алмазэргиэнбанка посетили трёхдневный семинар по созданию доступной среды для людей с инвалидностью в рамках проекта «Единая страна – доступная среда».

Организаторами семинара выступили БФ «Харысхал», региональная общественная организация «Движение без барьеров» РС (Я), а также Управление архитектуры и градостроительной политики г. Якутска, Министерство образования и науки РС (Я), Министерство труда и социального развития РС (Я). Главным спикером был директор АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех», г. Москва, Евгений БУХАРОВ.

Слушателям семинара рассказали о том, каким должен быть объект, чтобы он был доступен для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – в этой сфере существует множество различных правил и нормативов, по которым организациям необходимо оборудовать свои офисы.

По итогам семинара была организована встреча руководства Алмазэргиэнбанка с Афанасием ЛАПТЕВЫМ, председателем «Движения без барьеров». Афанасий Лаптев отмечает – главное, чтобы доступными были не столько офисы, сколько сами услуги банка – например, хорошо проработанный сайт, чтобы можно было воспользоваться услугами, не выходя из дома. Одним из предложений было полностью оборудовать один из офисов согласно необходимым требованиям, чтобы клиент мог прийти и получить любые услуги. Были принято решение переоборудовать таким образом офис Алмазэргиэнбанка по адресу пр. Ленина, 1, для юридических лиц и офис по адресу пр. Ленина, 10, для физических лиц. Афанасий Лаптев принял предложение выступить консультантом и независимым аудитором планируемых работ.

Девиз Алмазэргиэнбанка – «Свой банк, доступный каждому». Поэтому наш банк будет стремиться соответствовать необходимым требованиям, чтобы дать возможность клиентам с инвалидностью и ограниченным возможностями здоровья посещать офисы и пользоваться услугами банка.