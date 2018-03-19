Свое 100-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны, «человек-история» Гаврил Еремеевич Исаков

16 марта в посёлке Усть-Мая Усть-Майского улуса ветерану Великой Отечественной войны Гаврилу Еремеевичу Исакову доставлен и вручён Почётный знак долгожителя Якутии «Үйэ саас».

5 марта Гаврилу Еремеевичу исполнилось ровно 100 лет. Глава Якутии Егор Борисов наградил юбиляра Почётным знаком «Үйэ саас», признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики.

Гаврила Еремеевича Исакова в родном Усть-Майском улусе называют человеком-историей и человеком-легендой. Родился он в 1918 году в селе Эжанцы. Очень рано – в 14 лет – начал работать в товариществе «Красный маяк». Вступив в колхоз «Красный маяк», был назначен бригадиром, избран членом правления колхоза. Эвенк по национальности, он был потомственным охотником, активным комсомольцем, не боялся работы и всегда трудился на самых значимых и трудных участках.

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны колхоз «Красный Маяк», в котором работал Гаврил Исаков, перевыполнял планы поставки мяса, масла, кожи, зерна, пушнины и перевозки грузов для нужд «Джугджурзолота».

Молодого активиста Гаврила Исакова в 1947 году избрали председателем сельсовета. По его инициативе выпускников школ стали направлять на учёбу. Многие выпускники Эжанской школы вернулись в родной колхоз специалистами: учителями, агрономами, киномехаником и другими востребованными профессиями.

В 1949 году Гаврила Еремеевича назначили председателем колхоза «Красный Маяк». За период его руководства колхоз регулярно выполнял налоги на государственную поставку в заданные сроки, расширял посевные поля, помогал соседнему совхозу.

После объединения колхозов Гаврил Исаков стал работать животноводом, вложил много труда на увеличение продуктивности местной породы скота, был наставником молодёжи. За особые выдающиеся достижения в животноводстве в 1957 году стал участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве.

Кем бы Гаврил Еремеевич ни работал – бригадиром животноводства, старшим табунщиком Эжанского отделения совхоза «Усть-Майский» – везде добивался лучших результатов в работе. В 1973 году стал победителем социалистического соревнования. После выхода на пенсию, в 1979-1997 гг., добывал пушнину по договору с госпромхозом «Усть-Майский». Общий стаж работы Г.Е. Исакова составляет 41 год.

Гаврил Еремеевич является счастливым отцом, дедом и прадедом. Вместе с супругой Матреной Дмитриевной прожили 53 года, родили и воспитали 8 детей. Все дети получили высшее образование, стали высококвалифицированными специалистами, достойными гражданами родной республики. Гаврил Еремеевич гордится своими детьми, 22 внуками и 36 правнуками.

Династия Исаковых пользуется уважением и признательностью земляков, руководителей разного уровня, они являются ярким примером в проведении семейной политики республики.