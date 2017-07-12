Свобода пришлась зэку не по вкусу

В Верхнеколымском районе вынесен приговор в отношении мужчины, который совершил убийство спустя месяц после освобождения из мест лишения свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры РС(Я).

Прокуратура Верхнеколымского района поддержала государственного обвинение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого молодого человека. Он признан виновным в совершении убийства.

В середине января, спустя всего месяц после освобождения из тюрьмы, в состоянии алкогольного опьянения он схватил в ходе ссоры кухонный нож и нанес им потерпевшему не менее трех ударов. Один из ударов попал в область сердца.

От полученных повреждений потерпевший скончался в хирургическом отделении районной больницы в тот же день.

В ходе следствия и в суде подсудимый настаивал на том, что нанес удары ножом вынужденно, так как оборонялся, но государственной обвинитель представил суду неопровержимые доказательства его виновности.

Верхнеколымский районный суд, согласившись с позицией обвинения, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.