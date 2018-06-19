Свидетелей по делу экс-главы Нюрбинского улуса допросят по видеоконференцсвязи

18 июня в Якутском городском суде состоялось очередное судебное заседание по делу обвиняемого в двух эпизодах превышения должностных полномочий бывшего главы Нюрбинского района Якутии Бориса Попова, передает телеканал «Якутия 24».

По версии следствия, заведомо зная о невыполнении строительных работ, Борис Попов незаконно подписал распоряжения и приказы, на основании которых подрядчикам строительства школы в селе Кюндядя и стадиона в городе Нюрба были перечислены денежные средства в размере 38 и 10 миллионов рублей соответственно, в счет аванса по контрактам.

В судебное заседание вновь не явились вызванные для дачи показаний свидетели. Прокурор ходатайствовала об оглашении их показаний, данных в ходе предварительного следствия, однако защита бывшего главы настаивает на допросе всех свидетелей в суде, для полноты изучения дела.

Сторона обвинения заявила о необходимости допроса нескольких свидетелей, проживающих в Нюрбе, и одного свидетеля из Белоруссии. Допрос будет проведен посредством видеоконференцсвязи, а в отношении свидетелей по делу, проживающих в Якутске, будут приняты меры по принудительному приводу их в суд.

Отметим, что санкцией пункта 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение инкриминируемых экс-чиновнику преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Рассмотрение дела продолжается.