СВФУ укрепил позиции в Национальном рейтинге университетов

6 июня стали известны результаты Национального рейтинга университетов, составляемого Информационной группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы». Северо-Восточный федеральный университет поднялся на одну позицию в рейтинге и занял 33-е место среди 264 вузов страны.

В Национальный рейтинг университетов 2017 года вошли 264 российских вуза, включая 10 федеральных и 29 национальных исследовательских университетов.

Деятельность вузов оценивалась по шести основным показателям: образование, исследовательская деятельность, социализация, интернационализация, бренд и оценка вуза в сфере инноваций и предпринимательства. Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, заполненных представителями вузов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих официальных сайтах, информационных ресурсов Министерства образования и науки РФ, а также информации из баз данных СПАРК и СКАН.

Как сообщают в Департаменте стратегического развития СВФУ, позиции СВФУ существенно укрепились по параметрам «Социализация», «Инновации» и «Бренд». Традиционно СВФУ в числе лидеров по параметру «Социализация», входит в ТОП-10 российских вузов и занимает второе место среди федеральных университетов. Также высоко оценена инновационная деятельность университета – СВФУ поднялся на 22 позиции по сравнению с прошлым годом и занял 40-е место в России по данному параметру.

«СВФУ уверенно входит в число ведущих вузов России в Национальном рейтинге университетов. Наблюдается разнонаправленная динамика по различным параметрам, однако главным показателем оценки вуза остается общий рейтинг. Позиции СВФУ в одном из ведущих рейтингов страны остаются стабильно высокими, несмотря на жесткую конкуренцию среди российских вузов», – отмечают в Департаменте стратегического развития СВФУ.

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