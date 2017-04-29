СВФУ признан лучшим предприятием России

Северо-Восточной федеральный университет стал обладателем Гран-при конкурса за вклад в развитие интеллектуальной собственности в подноминации «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности научной и образовательной сфере». Итоги конкурса были подведены 26 апреля в рамках Дней интеллектуальной собственности Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

По официальным данным Центра интеллектуальной собственности СФВУ в 2016 году объемы нематериальных активов вуза составляли 240 объектов интеллектуальной собственности (ОИС). «На сегодняшний день учеными федерального университета зарегистрированы 101 патент, 34 программы для ЭВМ, 34 базы данных и 68 секретов производства ноу-хау, – сообщает директор Центра интеллектуальной собственности СВФУ Афанасий Винокуров. – Имеющийся инновационный потенциал вуза способствует успехам в научных конкурсах как федерального, так и регионального уровня».

Он пояснил, что центр осуществляет патентно-лицензионное обеспечение, интенсификации процессов генерирования и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в вузовской научной среде и более широкого ее вовлечения в инновационные процессы. По словам Афанасия Винокурова, инженерные разработки авторов-ученых университета относятся к разным отраслям промышленности. Таким образом, исследователями СВФУ подготовлены и запатентованы проекты по горному делу и оборудованию, строительству и технологиям строительных материалов, энергетике и электроснабжении, альтернативным источникам энергии, полимерному материаловедению, измерительным инструментам, биотехнологии и медицине.

Напомним, недавно право интеллектуальной собственности получила инновационная авторская методика учебно-научной лаборатории «Геномная медицина» СВФУ, позволяющая получить результат всего за четыре часа по пяти наследственным заболеваниям, которые наиболее распространены среди населения Якутии.

Дни интеллектуальной собственности прошли в городе Санкт-Петербурге с 18 по 26 апреля, инициаторами конкурса выступили члены Совета по интеллектуальной собственности Северо-Западного федерального округа и Институт международного бизнеса и права Университета ИТМО.