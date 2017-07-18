СВФУ приглашает на открытую лекцию о семье и воспитании детей

Очередная встреча в рамках летнего проекта Северо-Восточного федерального университета «Open. лекции» состоится в эту субботу, 22 июля. Ведущий специалист в области дошкольной и семейной педагогики, профессор кафедры возрастной и педагогической психологии Пединститута СВФУ Мария Прокопьева расскажет о современном институте семьи.

Профессор будет говорить о проблемах и функциях основы нашего общества – семьи, обсудит со слушателями то, каким представляется этот институт в современном мире, с какими задачами не справляется, и какие существуют пути решения проблем.

«В первую очередь, современный институт семьи не справляется с воспитательными функциями: учеными всего мира и нашей республики проведены соответствующие исследования детей и их родителей, позволяющие констатировать этот факт, – поясняет Мария Михайлова. – Во-вторых, существуют психологические проблемы разного рода – речь идет об умении супругов общаться. По последним данным, на 100 браков приходится 60 разводов, и это только официально зарегистрированные союзы».

Мария Прокопьева является разработчиком государственных нормативно-правовых документов по образованию. Так, семейный специалист выступает соавтором концепции дошкольного образования РС (Я) от 2001 года, «Стратегии и тактики государственной семейной политики в РС (Я)» от 2001 года. Кроме того, профессор руководит ВНИК по разработке государственных стандартов национально-регионального компонента в дошкольном образовании.

Исследования по самоорганизации семьи, по словам Марии Прокопьевой, обнаруживают проблемы в социокультурном воспитании детей. «По большому счету, любой человек считает, что он хороший родитель, и никто не задумывается о том, что семью надо изучать так же, как любую другую науку, – говорит психолог. – В связи с этим в педагогическом институте мной было инициировано открытие особой магистерской программы практической психологии с акцентом на семейные отношения. Программа реализуется в тесном сотрудничестве с министерством по делам молодежи и семейной политике республики». В этом году дипломы магистров получили 7 специалистов-семьеведов.

Лекция профессора состоится в субботу, 22 июля, в 17:00. Слушателей открытого университета ждут в беседке «Лесной библиотеки» в парке культуры и отдыха столицы. Желающим посетить мероприятие рекомендуется зарегистрироваться по ссылке через сервис Timepad.Партнерами «Open. лекции» выступают газета «Якутск вечерний», общество «Знание», Центральный парк культуры и отдыха города Якутска и компания «KYN».