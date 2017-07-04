Как противостоять энергетическим вампирам расскажут на «Open. лекции»

«Основная угроза нашему психологическому здоровью исходит от окружающих людей»: на «Open. лекции» слушателей научат приемам эмоциональной безопасности

Тема межличностных отношений в обыденной жизни – одна из ключевых проблем современности, и по большому счету, психологическое здоровье является одним из самых неустойчивых, но важных сфер человеческого бытия. Так считает заведующий кафедрой общей психологии Северо-Восточного федерального университета, кандидат психологических наук Наталья Прокопьева.

Не нервничать по пустякам, сохранять спокойствие и равновесие – для каждого из нас в определенные моменты это становится сложной задачей. Цикл просветительских встреч продолжается – на этой неделе пройдет полезная для людей всех возрастов с точки зрения практического применения лекция о важности сохранения психологического здоровья.

«Мы живем в социуме, и кто-то агрессивно себя ведет, излучает негативную энергию, манипулирует нами. Получается, основная угроза исходит от окружающих людей. Тем временем, последствия долгого стресса влияют на качество жизни и ее восприятие. Человек становится неадаптивным, раздражительным, перестает адекватно реагировать. Все это может привести к депрессии, а эту болезнь нельзя недооценивать», – объясняет доцент института психологии. Она приводит в пример статистику диагностирования разных форм депрессии: они крайне широко распространены, но являют собой неполную картину ментального здоровья, поскольку гораздо чаще люди предпочитают не обращаться за квалифицированной помощью. А негативные последствия постоянного раздражения взрослого и влияние этого на ребенка как растущую личность не стоит даже объяснять, считает эксперт.

По мнению психолога, результатом некорректных отношений и поведения общество имеет то, что сейчас большинство людей в той или иной степени можно назвать невротиками. Наталья Прокопьева расскажет о том, как не стать заложниками так называемого энергетического вампиризма, и о том, как находиться в обществе, работать и вести счастливую жизнь без негативных последствий для себя.

Слушатели узнают о том, как снизить всеобщую невротизацию и грамотно выстраивать отношения, «футболить» отрицательно настроенных личностей и обеспечить психологическую безопасность детей. Лекция традиционно проходит в беседке «Лесной библиотеки» Центрального парка Якутска в субботу, 8 июля, в 17:00. Рекомендуется пройти интернет-регистрацию через сервис Timepad по ссылке.

Партнеры проекта: газета «Якутск вечерний», Парк культуры и отдыха города Якутска, Российское общество «Знание». А лекции, которые уже состоялись, можно посмотреть на YouTube канале федерального университета.