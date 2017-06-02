СВФУ поддерживает предложение о внедрении стимулирования работникам, сдавшим ГТО

Проректор по педагогическому образованию Северо-Восточного федерального университета Михаил Федоров и старший преподаватель кафедры физического воспитания ИФКиС Александр Черкашин приняли участие в заседании Межведомственной комиссии внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Якутии. Участникам совещания предложили рассмотреть вопрос введения стимулирования образовательных учреждений и работников образования.

Участники в рамках совещания обсудили вопросы создания на базе Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Якутии центра тестирования комплекса ГТО для сотрудников силовых структур.

Также председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев внес предложение о внесении изменений в коллективные договоры министерствам и ведомствам в части стимулирования работающего населения Якутии, выполнившего нормативы ГТО. Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Гуляев рекомендовал разработать нормативный акт по стимулированию образовательных учреждений и работников образования.

«На совещании присутствовали представители всех министерств республики. Учреждения высшего образования представлял только Северо-Восточный федеральный университет как единственный вуз республики, при котором существует Центр ГТО, – сообщил руководитель Центра Александр Черкашин. – Вуз полностью поддерживает предложение председателя Федерации профсоюзов, проект будет разработан и рассмотрен в Государственном собрании (Ил Тумэн)».

Согласно перечню индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета этого года, наличие Золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установленного образца дает абитуриенту дополнительных два балла к общей сумме баллов ЕГЭ. «А наличие Серебряного знака отличия − один дополнительный балл», − добавил Александр Черкашин.