СВФУ отправляется в экспедицию по следам Обручева

Экспедиция по следам Сергея Обручева продолжает свои исследования – из Оймяконского района под руководством заведующего кафедрой географии Института естественных наук СВФУ Юрия Данилова они отправляются в путь длиной 150 километров до горы Чон, где планируют совершить восхождение на высоту 2760 метров.

Подобный маршрут прокладывается учеными и специалистами университета впервые. Основная задача экспедиции, по словам руководителей, – пройти половину пути известного советского геолога Сергея Обручева, а студенты третьего курса института естественных планируют написать исследовательские и научные работы по результатам проекта.

Специалист из Санкт-Петербурга – оператор Александр Мазур также отправился проводить съемки уникальной экспедиции. «Планируется издание сборника научных статей и фотопроекта с публикацией современных и исторических фотографий – для сравнения изменений ландшафта с тех пор, как по неизведанным территориям Сибири прошел исследователь Обручев, – сообщил Юрий Данилов. – И, разумеется, будет создана интерактивная карта сравнения результатов экспедиции 1926-1927 годов с современным состоянием ландшафтов».

Согласно плану экспедиции, оператор отправится от Усть-Неры по реке Индигирке до устья реки Иньяли вместе с сотрудниками турфирмы Норд Стрим. «В том районе мы встретимся и направимся к горе Чон, на которую планируем совершить восхождение. Также в группе находится опытный турист-горник Григорий Цыпандин, геолог Галина Каскевич, которая в свое время создала геологическую карту этой территории. Всего принимают участие 13 человек», – рассказал перед экспедицией Юрий Данилов.

По итогам экспедиции организаторы планируют подать заявку на грант Русского географического общества. «Идея родилась еще в прошлом году в Томторе во время проведения научной конференции, посвященной памяти выдающегося ученого. Это только начало большой работы нашей кафедры совместно с РГО. Отрадно, что студенты кафедры имеют замечательную возможность пройти практику», – поделился руководитель.

Проекту оказала большую поддержку золотодобывающая компания «Янтарь», предоставив транспорт – вахтовку, поскольку изначально маршрут предполагалось преодолеть на лошадях. 12 июля путешественники вернутся в Якутск.

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