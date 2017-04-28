СВФУ: молодой фермер за год в семь раз увеличил поголовье скота

На II Форуме «Выпускник- 2017: за новое село!» выпускник Института математики и информатики Северо-Восточного федерального университета Мичил Егасов рассказал о своих успехах в фермерском деле, проекте который он защищал ровно года назад.

«Как и в прошлом году, на форуме будет сделан экспертный отбор проектов, которые будут поддержаны отраслевыми министерства и ведомствами Якутии. В прошлом году математик-программист Мичил Егасов решил стать фермером. Сейчас у него процветающее фермерское хозяйство в Таттинском районе», – сообщила ректор СВФУ Евгения Михайлова.

Выпускник Института математики и информатики СВФУ Мичил Егасов поделился, что по рекомендациям, прозвучавшим на форуме в 2016 году, окончил курсы по сельскохозяйственному делу в Якутской государственной сельскохозяйственной академии. «После прохождения переквалификации принял участие в конкурсе на получение гранта по поддержке сельскохозяйственных проектов и уже в июне благодаря государственной поддержке приобрел пять голов крупнорогатого скота», – рассказывает молодой фермер. Сумма гранта составила 1,5 миллиона рублей.

Сейчас поголовье фермы молодого предпринимателя составляет 32 особи, включая потомство. «Надой на сегодняшний день составил 10 тонн, что, думаю, хороший показатель для меленького хозяйства. Поставлена цель – 15 тонн, – подчеркнул молодой человек. – Конечно же, не обошлось без трудностей. Поломка техники создает большие проблемы, а поддержка ее рабочего состояния требует постоянных вложений. Также пришлось арендовать сенокосные угодья, на которых за два с половиной летних месяца я заготовил тридцать тонн сена».

Выпускник СВФУ Мичил Егасов озвучил, что не забывает и о математической деятельности. «Занимаюсь репетиторством по математике – готовлю выпускников школ к ОГЭ и ЕГЭ. Тренировал местную сборную школьников для участия в республиканской математической олимпиаде, и мои подопечные заняли призовое третье место. Районная администрация поддерживает по многим вопросам. Не бойтесь ехать в село, именно здесь молодые специалисты могут своим трудом реализовать свои амбиции», – призвал он.

Справка:

Форум «Выпускник-2017: за новое село!» представляет собой подведение итогов годовой работы СВФУ с муниципалитетами, отраслевыми министерствами, представителями правительства и других органов власти по трудоустройству выпускников в предприятиях Якутии. Выпускники в формате открытого микрофона получают возможность задать интересующие вопросы и получить конкретные ответы.