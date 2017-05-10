СВФУ: минута молчания в память о павших воинах

фото: Мичил ЯКОВЛЕВ / редакция корпоративных медиа СВФУ

5 мая в студенческом городке Северо-Восточного федерального университета возложили памятные цветы мемориалу «Слава победителям!» Мероприятие завершилось акцией «Свеча памяти».

После минуты молчания в память о павших воинах слово взял проректор по педагогическому образованию СВФУ Михаил ФЕДОРОВ. «Удары метронома ежегодно напоминают нам о тех суровых днях. Война – самое тяжелое испытание для человечества. Несмотря на все невзгоды, потери, боль и страдания, советские люди завоевали великую Победу в кровопролитной войне. Это подвиг, который мы не должны забывать, – подчеркнул он. – Мой дед Прокопий Алексеевич Гаврильев пал смертью храбрых в битве при Сталинграде».

Обращаясь к молодежи, он выразил уверенность в том, что молодые люди, где бы они ни были, всегда будут славить своих прадедов, отдавших жизни за родину. «Нашим дорогим ветеранам я хочу сказать, что студенты сейчас делают все возможное, чтобы страна была высокоразвитой и сильной. И в год, посвященный Максиму Аммосову, они добиваются значительных научных и образовательных успехов, чтобы страна, которую защищали советские солдаты, процветала в XXI веке», – добавил он.

Вечером, на ежегодной акции «Свеча памяти» проректор по гуманитарному образованию и корпоративной политике СВФУ Надежда ЗАЙКОВА выразила надежду, чтобы майские акции памяти у нового и величественного мемориала стали доброй традицией университета. «Надеюсь, что после нас придут другие поколения, которые тоже будут приходить на это место, в самый центр студгородка, и каждый год, ко Дню Победы, выкладывать свечами слово «Помним» в знак глубокого уважения и благодарности воевавшим, – отметила Надежда Зайкова. – Без памяти нет будущего, нет народа и государства».