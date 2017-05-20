СВФУ: будущих специалистов IT надо готовить в тесном сотрудничестве с предприятиями

Подготовка специалистов в области информационных технологий должна вестись в тесной интеграции предприятий-работодателей с высшим учебным заведением. Проект схемы взаимодействия между Северо-Восточным федеральным университетом, правительством и IT-сообществом представил на встрече с главой города Якутска Айсеном Николаевым проректор по информатизации СВФУ Петр Иванов.

Он сообщил, что университет ежегодно выпускает порядка 150 квалифицированных специалистов в области IT-технологий на базе Института математики и информатики СВФУ. Обучение специалистов, помимо прикладной математики и информатики, ведется по направлениям фундаментальной информатики и информационных технологий, информатики и вычислительной техники. «При этом особое внимание уделяется вопросам факультативного, дополнительного, непрерывного образования студентов и молодых специалистов, – отметил Петр Иванов. – Созданная на базе института Малая компьютерная академия проводит большую работу по популяризации образовательной робототехники». Он добавил, что на постоянной основе организуются школы информационных технологий и робототехники совместно с южнокорейской Высшей школой робототехники в Сеуле.

Также на встрече принимал участие директор Якутского глобального университета Василий Максимов. Он обратился с предложением рассмотреть возможность проведения дистанционных курсов в области информационных технологий, которые были бы востребованы не только среди студентов профильных специализаций, но и среди специалистов и предпринимателей, занятых в этой отрасли. Представители IT-индустрии отметили, что рынок информационных и коммуникационных технологий быстро меняется, появляются новые направления, требующие активной и качественной подготовки кадров.

Встреча была посвящена обсуждению подготовки кадров, поскольку в январе текущего года на ежегодной встрече с главой города представители отрасли обозначили проблему нехватки квалифицированных кадров и подготовки конкурентоспособных специалистов. На встрече присутствовали коммерческий директор группы компаний «Синет» Артем Мырьянов, главный специалист ГАУ «Технопарк «Якутия» Мичил Стручков и другие. «В IT-индустрии нужны не только программисты, но и маркетологи, менеджеры, веб-разработчики, инженеры, дизайнеры, специалисты по технической поддержке», – высказали мнение они.

Подводя итоги встречи, Айсен Николаев отметил, что в вопросах подготовки высококвалифицированных специалистов IT должны быть задействованы все структуры образовательной системы, начиная от дошкольных и общеобразовательных учреждений и заканчивая специальными и высшими учебными заведениями.

И20точник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=73943